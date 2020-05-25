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حميدتي: الفضل يرجع لإخواننا السعوديين في دعم الاقتصاد السوداني

Time منذ 5 ساعات
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حميدتي: الفضل يرجع لإخواننا السعوديين في دعم الاقتصاد السوداني

الخرطوم (صدى):
أثنى محمد حمدان دقلو " حميدتي "، نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، على جهود المملكة في دعم السودان.

وقال حميدتي: " الفضل يرجع لربنا وإخواننا السعوديين والإمارتيين، بعد التغيير مباشرة ساهموا بـ 3 مليارات 500 مليون منها وديعة و2.5 منحة ساعدتنا مساعدة كبيرة " .

وأكد أن علاقات السودان مع العالم مبنية على المصالح المشتركة وأنه لا اصطفاف في أي محور، مشيرًا إلى وجود محاولات لخلق الفتنة في المجلس العسكري وشيطنة قوات الدعم السريع.

وأشار إلى أن اتهام قوات الدعم السريع بالتورط في ليبيا جزء من حملة لشيطنتها، كما أن وجود القوات السودانية في اليمن يهدف لدعم الشرعية، مضيفا: " لسنا مرتزقة ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ربنا يريد بنا خير ..
ابو يوسف
ان شاء الله يارب ينهل عليه الرزق والبيت والسياره وضيفه حكوميه
ابو يوسف
ان شاء الله يارب ينهل عليه الرزق والبيت والسياره وضيفه حكوميه
عنتر فاضي جيبه
لاحول ولا قوة بالله .. الله يجعلها شافعه لوالديها
أبو كنان
سبحان الله! كيف لحيوان أن ينطق كالبشر ويقلد بعض الألفاظ ويكون شاهدا ودليلا على مثل تلكم الجرائم

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