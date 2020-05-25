حميدتي: الفضل يرجع لإخواننا السعوديين في دعم الاقتصاد السوداني

الخرطوم (صدى):
أثنى محمد حمدان دقلو " حميدتي "، نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، على جهود المملكة في دعم السودان.
وقال حميدتي: " الفضل يرجع لربنا وإخواننا السعوديين والإمارتيين، بعد التغيير مباشرة ساهموا بـ 3 مليارات 500 مليون منها وديعة و2.5 منحة ساعدتنا مساعدة كبيرة " .
وأكد أن علاقات السودان مع العالم مبنية على المصالح المشتركة وأنه لا اصطفاف في أي محور، مشيرًا إلى وجود محاولات لخلق الفتنة في المجلس العسكري وشيطنة قوات الدعم السريع.
وأشار إلى أن اتهام قوات الدعم السريع بالتورط في ليبيا جزء من حملة لشيطنتها، كما أن وجود القوات السودانية في اليمن يهدف لدعم الشرعية، مضيفا: " لسنا مرتزقة ".
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