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ولي العهد لمنسوبي " الدفاع ": " يؤلمني في هذا العيد أني لم أستطع أن أكون بينكم "

Time منذ 4 ساعات
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ولي العهد لمنسوبي " الدفاع ": " يؤلمني في هذا العيد أني لم أستطع أن أكون بينكم "

الرياض (صدى):
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التهنئة لمنسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك عبر الاتصال المرئي، بمشاركة كل من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وأصحاب السمو والمعالي قادة أفرع القوات المسلحة، وكبار مسؤولي وزارة الدفاع.

وعبر سمو ولي العهد خلال مداخلته في الاتصال المرئي عن تمنياته بأن يعيد الله هذا العيد على الجميع والمملكة سنوات مديدة بعز وقوة وسعادة.

وقال :" فقط الذي يؤلمني في هذا العيد هو - أنه يوم فرح وواجب علينا أن نفرح كمسلمين - ولم أستطع أن أكون بينكم هذا اليوم، لكن الظروف السيئة إن شاء الله تزول ، ونحن مقبلون إن شاء الله على خير دائمًا بهمة رجال المملكة العربية السعودية سواء عسكريين أو مدنيين، وعيدكم مبارك، وإن شاء الله ينعاد علينا بسنين مديدة وبأحوال أفضل إن شاء الله دائمًا من سنة إلى سنة".

معبرا سموه في ختام مداخلته عن رغبته بنقل تحياته للجميع.

من جهته، نقل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي خلال مداخلته عبر الاتصال المرئي تهنئة منسوبي القوات المسلحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ولسمو ولي العهد – حفظهما الله - بعيد الفطر المبارك ، مؤكدًا أن القوات المسلحة وفي ظل جائحة كورونا تتمتع بأعلى درجات الجاهزية القتالية مع تطبيق كامل الاحترازات بدعم القيادة الرشيدة ومتابعة سمو ولي العهد وسمو نائب وزير الدفاع.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي باي باي
ابو ناصر
هههههههههههه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
تركي
انتها وضعه باع وطنه خاين ختمت علي جبهته

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