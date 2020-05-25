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" كورونا " يلحق بوزيرة سودانية وحمدوك من ضمن المخالطين

Time منذ 27 دقيقة
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" كورونا " يلحق بوزيرة سودانية وحمدوك من ضمن المخالطين

الخرطوم (صدى):
كشفت وزيرة الشباب والرياضة السودانية، ولاء البوشي، فجر اليوم الاثنين، عن إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت البوشي: " تأكدت هذا المساء من إصابتي بفيروس كورونا، سألتزم بالإجراءات الصحية اللازمة، كما قمت بإبلاغ من قابلني الفترة الفائتة للإلتزام بالحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما ".

وتابعت: " الرجاء الإلتزام بموجهات وزارة الصحة والحرص على تجنب التجمعات، فالإنتشار المجتمعي يتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية. نسأل الله في هذه الأيام المباركة أن يرفع الوباء والبلاء وأن يحفظكم جميعا " .

وخالطت ولاء البوشي عددا من أعضاء مجلس الوزراء السوداني برئاسة عبد الله حمدوك في آخر اجتماع للمجلس اليومين الماضين.

وقبل يومين، أعلن مدير مواصلات العاصمة الخرطوم، والقيادي بحزب البعث العربي، محمد ضياء الدين، إصابته بفيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه بالعافيه
د محمد ماجد بخش
اصطفاف العناصر في المجموعات الممثلة هو تمثيل مغناطيسي بدلالة ثقالية اصطفاف العناصر في الدورات والفترات والمدارات والأوربتالات والأغلفة ودرجات ملئها العددية والنوعية هو تمثيل ثقالي بدلالة مغناطيسية
نجاة محمد
احسنتم و باقي الخونة
د محمد ماجد بخش
فكرة الازدواج والانفراد هي ل تقليص تمثيل درجات الكتلة الثقالية والمغناطيسية بدلالة محورية لأكثر من درجة مرحلية زمنية ممثلة

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