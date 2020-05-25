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بالفيديو..لحظة القبض على أخطر عناصر داعش «أبوبكر الرويضاني» بليبيا

Time منذ 8 ساعات
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بالفيديو..لحظة القبض على أخطر عناصر داعش «أبوبكر الرويضاني» بليبيا

طرابلس (صدى):
أعلن الجيش الليبي، مساء أمس الأحد، القبض على القيادي في تنظيم داعش الإرهابي محمد الرويضاني المكنى أبوبكر الرويضاني، الذي يقاتل إلى جانب صفوف مليشيات الوفاق.

وأوضح الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن وحدات القوات المسلحة، ألقت القبض على أحد أخطر عناصر تنظيم ”داعش“ في سوريا، الداعشي السوري محمد الرويضاني.

وأشار إلى أن الرويضاني قد انتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام.

وذكر أنه تم القبض عليه وهو يقاتل مع مجموعة تابعة للوفاق يقودها ضباط أتراك، مضيفا أن ذلك بعتبر دليلا على العلاقة بين الرئيس التركي أردوغان، وتنظيم داعش والتنظيمات المتطرفة عامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ربنا يريد بنا خير ..
ابو يوسف
ان شاء الله يارب ينهل عليه الرزق والبيت والسياره وضيفه حكوميه
ابو يوسف
ان شاء الله يارب ينهل عليه الرزق والبيت والسياره وضيفه حكوميه
عنتر فاضي جيبه
لاحول ولا قوة بالله .. الله يجعلها شافعه لوالديها
أبو كنان
سبحان الله! كيف لحيوان أن ينطق كالبشر ويقلد بعض الألفاظ ويكون شاهدا ودليلا على مثل تلكم الجرائم

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