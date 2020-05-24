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مواطن يعلن تكفله بغرفة خاصة مكيفة لحارس الأمن الباكي

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مواطن يعلن تكفله بغرفة خاصة مكيفة لحارس الأمن الباكي

الجوف (صدى):
أعلن مواطن تكفله بتخصيص غرفة خاصة مكيفة لحارس الأمن في حي سكاكا، الذي غلبته دموعه أثناء وقوفه تحت أشعة الشمس في صباح أول أيام العيد لأداء مهام عمله.

وعبر وسم " دمعة أحمد غالية " قال المواطن: " سأتكفل بغرفة خاصة مكيفة لأحمد بإذن الله، الدولة متكفلة بك يا أحمد بس لا تنزل دمعتك " .

وكان حارس الأمن قد أوضح أنه تم إزالة الغرفة التي اعتاد الجلوس فيها ووُضع كرسي بديلًا عنها.

يذكر أن أمانة الجوف، قد علقت على الواقعة، موضحة أن إزالة غرفة حراس الأمن جاءت من منطلق مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوه البصري، وحفظ سلامة حراس الأمن مع جائحة كورونا.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه بالعافيه
د محمد ماجد بخش
اصطفاف العناصر في المجموعات الممثلة هو تمثيل مغناطيسي بدلالة ثقالية اصطفاف العناصر في الدورات والفترات والمدارات والأوربتالات والأغلفة ودرجات ملئها العددية والنوعية هو تمثيل ثقالي بدلالة مغناطيسية
نجاة محمد
احسنتم و باقي الخونة
د محمد ماجد بخش
فكرة الازدواج والانفراد هي ل تقليص تمثيل درجات الكتلة الثقالية والمغناطيسية بدلالة محورية لأكثر من درجة مرحلية زمنية ممثلة

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