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عراقيون يطيحون بصورة كبيرة للخميني ويرددون هتافات " كلا للأحزاب "(فيديو)

Time منذ ساعتين
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عراقيون يطيحون بصورة كبيرة للخميني ويرددون هتافات " كلا للأحزاب "(فيديو)

وكالات (صدى):
أطاح عراقيون غاضبون في محافظة ديالى شرق بغداد، بصورة كبيرة لآية الله الخميني وضعتها الجماعات الموالية لإيران في إحدى مناطق المحافظة، بمناسبة الاحتفال بما يسمونه يوم القدس العالمي الذي استحدثه الخميني بعد عام 1979 وذلك احتجاجاً على التدخل الإيراني في العراق.

وبدا في مقطع الفيديو شبان يطيحون بصورة الخميني على الأرض، ويرددون هتافات " كلا كلا للأحزاب ".

ومن جهته، أوضح النائب السابق في البرلمان العراقي، مشعان الجبوري، أن أبناء محافظة ديالى الشجعان يرفضون رفع صور قادة وشخصيات من دول أخرى بمحافظتهم ويزيلونها من شوارعهم قبل مرور يوم واحد على وضعها.

ووجه الجبوري تساؤلا:" أليس أكرم لتلك الشخصيات لو لم ترفع صورهم في بلادنا حتى لا تتم إزالتها بهذه الطريقة؟ ".

وتهجن النائب عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، من قيام بعض الأحزاب برفع صور شخصيات لا علاقة لها بالعراق، موضحا أن ديالى محافظة عراقية لا ارتباطَ تبعياً لها لإيران.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه بالعافيه
د محمد ماجد بخش
اصطفاف العناصر في المجموعات الممثلة هو تمثيل مغناطيسي بدلالة ثقالية اصطفاف العناصر في الدورات والفترات والمدارات والأوربتالات والأغلفة ودرجات ملئها العددية والنوعية هو تمثيل ثقالي بدلالة مغناطيسية
نجاة محمد
احسنتم و باقي الخونة
د محمد ماجد بخش
فكرة الازدواج والانفراد هي ل تقليص تمثيل درجات الكتلة الثقالية والمغناطيسية بدلالة محورية لأكثر من درجة مرحلية زمنية ممثلة

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