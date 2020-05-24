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" الصحة " تطالب المواطنين باتباع نمط غذائي متوازن خلال أيام العيد

Time منذ ساعتين
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" الصحة " تطالب المواطنين باتباع نمط غذائي متوازن خلال أيام العيد

نايف السالم (صدى):
أظهر مقطع فيديو توعوي نشرته وزارة الصحة تطالب المواطنين باتباع نمط حياة صحي خلال أيام العيد.

وعرضت وزارة الصحة العديد من النصائح لاستثمار فترة البقاء في المنازل خلال أيام العيد، ويأتي ذلك باتباع نمط غذائي متوازن، وتهيئة المعدة بشكل تدريجي عبر البدء بكميات قليلة، وتجنب الأطعمة الدسمة، مع أهمية ممارسة الرياضة لأفراد الأسرة كافة.

وحذرت "الصحة" عبر رسائلها التوعوية للعيد من الإفراط في تناول الشوكولاته وحلويات العيد عالية السعرات الحرارية والسكريات والدهون، التي تؤدي إلى اضطرابات هضمية، وزيادة الوزن.

وجاءت هذه الأنشطة استكمالاً للحملة التوعوية التي أطلقتها " الصحة " في رمضان بالتعاون مع " سابك " للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وحثهم على اتباع السلوكيات الصحية.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه بالعافيه
د محمد ماجد بخش
اصطفاف العناصر في المجموعات الممثلة هو تمثيل مغناطيسي بدلالة ثقالية اصطفاف العناصر في الدورات والفترات والمدارات والأوربتالات والأغلفة ودرجات ملئها العددية والنوعية هو تمثيل ثقالي بدلالة مغناطيسية
نجاة محمد
احسنتم و باقي الخونة
د محمد ماجد بخش
فكرة الازدواج والانفراد هي ل تقليص تمثيل درجات الكتلة الثقالية والمغناطيسية بدلالة محورية لأكثر من درجة مرحلية زمنية ممثلة

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