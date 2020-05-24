نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

أمانة الرياض تطلق فعالياتها الابتهاجية في موسم العيد

Time منذ 22 ساعة
Views 1157
أمانة الرياض تطلق فعالياتها الابتهاجية في موسم العيد

محمد السعران (صدى):
أطلقت أمانة منطقة الرياض في أول أيام عيد الفطر المبارك عددًا من الفعاليات الفرائحية ابتهاجًا بموسم العيد، مراعية الإجراءات الاحترازية والتعليمات الوقائية للحد من انتشار فيروس #كورونا المستجد.

ابتدأت فعاليات أمانة الرياض بتوزيع آلاف العيديات في المستشفيات والمحاجر الصحية الفندقية والجمعيات الخيرية وعلى رجال الأمن العاملين في الميدان، في إطار حرصها على نشر البهجة والسرور في جميع أنحاء العاصمة.

كما طرحت الأمانة مسابقة أفضل صورة وفيديو بالعيد، والتي تمتد على مدى ثلاثة أيام، إلى جانب إنتاجها لأغنية العيد، وتنفيذ فعالية إطلاق البالونات في سماء مدينة الرياض عند الساعة الخامسة عصرًا تعبيرًا عن الفرح والمسرات.

ونظمت أمانة الرياض أمسية شعرية في أولى ليالي العيد باستضافة الشاعر محمد السكران، وتليها أمسيتان للشاعرين فهد الشهراني وسعيد بن مانع خلال اليومين الثاني والثالث من شوال، ضمن اهتمامها بالموروث الشعبي، ودعم المواهب الشبابية البارزة في مجال الشعر.

وأتاحت لسكان منطقة الرياض الاستفادة من بطاقات المعايدة الإلكترونية، والتي تمكنهم من إضافة أسمائهم عليها وإهدائها، كما أطلقت فلتر للصور بطابع فرائحي عبر تطبيق سناب شات.

وحرصت أمانة منطقة الرياض على التنوع في فعالياتها لتشمل مختلف الفئات العمرية، لتعم الفرحة سكان المنطقة، ودون أن تشكل الإجراءات الاحترازية عائقًا أمام الابتهاج بأيام العيد.

 

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي باي باي
ابو ناصر
هههههههههههه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
تركي
انتها وضعه باع وطنه خاين ختمت علي جبهته

أخر الأخبار

حميدتي: الفضل يرجع لإخواننا السعوديين في دعم الاقتصاد السوداني
حميدتي: الفضل يرجع لإخواننا السعوديين في دعم الاقتصاد السوداني
Time منذ 28 دقيقة Views 1619
لاعب كرة قدم يطلق النار على رأسه
لاعب كرة قدم يطلق النار على رأسه
Time منذ 33 دقيقة Views 292
بالفيديو..ردة فعل رئيسة وزراء نيوزيلندا لحظة وقوع زلزال
بالفيديو..ردة فعل رئيسة وزراء نيوزيلندا لحظة وقوع زلزال
Time منذ 36 دقيقة Views 1496
بالفيديو..حميدتي: رفضنا زيارة وزير خارجية قطر لعدم استئذانه
بالفيديو..حميدتي: رفضنا زيارة وزير خارجية قطر لعدم استئذانه
Time منذ ساعة Views 2556
حجر صحي لطاقم مسلسل " لعبة النسيان " بعد إصابة رجاء الجداوي
حجر صحي لطاقم مسلسل " لعبة النسيان " بعد إصابة رجاء الجداوي
Time منذ ساعتين Views 1857
النصر والأهلي يتنافسان لضم لاعب الاتفاق
النصر والأهلي يتنافسان لضم لاعب الاتفاق
Time منذ ساعتين Views 2101
بالفيديو..ممرضة تضع الحناء لمريضة في أول أيام العيد
بالفيديو..ممرضة تضع الحناء لمريضة في أول أيام العيد
Time منذ ساعتين Views 2626
عايد الرشيدي : إتحاد القدم لم يوثق تاريخ الرياضة السعودية
عايد الرشيدي : إتحاد القدم لم يوثق تاريخ الرياضة السعودية
Time منذ ساعتين Views 435
محمد غزالي : عام 1377 بدأت المباريات الرسمية على مسابقة كأس الملك وولي العهد
محمد غزالي : عام 1377 بدأت المباريات الرسمية على مسابقة كأس الملك وولي العهد
Time منذ 3 ساعات Views 608
" كورونا " يلحق بوزيرة سودانية وحمدوك من ضمن المخالطين
" كورونا " يلحق بوزيرة سودانية وحمدوك من ضمن المخالطين
Time منذ 3 ساعات Views 2370