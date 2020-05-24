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مدني أبها يباشر بلاغاً لإجتراف السيول لمركبة بها أشخاص بوادي باغش

Time منذ 4 ساعات
Views 2138
مدني أبها يباشر بلاغاً لإجتراف السيول لمركبة بها أشخاص بوادي باغش

محمد بن طحيطح (صدى):
باشر مدني أبها بمركز الماوين بللحمر، بلاغاً لإجتراف السيول لمركبة بها أشخاص بوادي باغش.

وقد تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وبالوصول وجد بأن هناك ثلاثة اطفال على حافة الوادي وقد تم انقاذهم من قبل مواطنين قبل اجتراف السيل للمركبة والتي تم العثور عليها على بعد حوالي ٨٠٠ م من نقطة الإجتراف وقد تمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إليها والعثور بداخلها على امراءة وطفلة وإنتشالهم من قبل فرق الإنقاذ وتسليمهم للهلال الأحمر للتأكد من وضعهم وبمتابعة البحث في الوادي تم العثور على سائق المركبة المفقود من قبل فرق الانقاذ على بعد ٢ كيلو متر تقريبا من نقطة الإجتراف وهو متوفى والحادث باستلام الشرطة حسب الإختصاص .

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه بالعافيه
د محمد ماجد بخش
اصطفاف العناصر في المجموعات الممثلة هو تمثيل مغناطيسي بدلالة ثقالية اصطفاف العناصر في الدورات والفترات والمدارات والأوربتالات والأغلفة ودرجات ملئها العددية والنوعية هو تمثيل ثقالي بدلالة مغناطيسية
نجاة محمد
احسنتم و باقي الخونة
د محمد ماجد بخش
فكرة الازدواج والانفراد هي ل تقليص تمثيل درجات الكتلة الثقالية والمغناطيسية بدلالة محورية لأكثر من درجة مرحلية زمنية ممثلة

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