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مدافع شالكه يصدم مانشستر يونايتد

Time منذ 3 ساعات
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مدافع شالكه يصدم مانشستر يونايتد

وكالات (صدى):
أكد رابي ماتوندو لاعب فريق شالكه الألماني لكرة القدم، أنه لا يفكر في انتقال محتمل وسط تقارير تفيد بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي مهتم بالتعاقد معه.

وانضم اللاعب الويلزي الدولي صاحب الـ 19 ربيعاً إلى شالكه في يناير 2019، بعد ثلاث سنوات قضاها في أكاديمية مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكانت تقارير تفيد بأن يونايتد يفكر في تفعيل بند الشرط الجزائي في عقد ماتوندو، في حين يتردد أن سيتي لديه خيار إعادة شراء اللاعب، لكن ماتوندو الذي يتبقي ثلاث سنوات على نهاية عقده في شالكه ، يشدد على أنه لا يلتفت إلى التكهنات المحيطة بمستقبله، لأنه يركز على مواصلة عمله الجيد مع شالكه.

وصرح ماتوندو لصحيفة «مانشستر إيفينينج نيوز» البريطانية، الأحد: "من الواضح أن هناك أشخاصاً يتحدثون ويسألونني عن عدة أمور، لكنني لا أفكر في ذلك حقاً".

وأوضخ ماتوندو: "أنا أركز على أدائي مع شالكه، لا يزال يتعين علي تحقيق أهدافي مع الفريق، تركيزي منصب فقط على ذلك، ونرى فقط كيف تسير الأمور، ولكن في الوقت الحالي أنا فقط أركز مع فريقي".

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه بالعافيه
د محمد ماجد بخش
اصطفاف العناصر في المجموعات الممثلة هو تمثيل مغناطيسي بدلالة ثقالية اصطفاف العناصر في الدورات والفترات والمدارات والأوربتالات والأغلفة ودرجات ملئها العددية والنوعية هو تمثيل ثقالي بدلالة مغناطيسية
نجاة محمد
احسنتم و باقي الخونة
د محمد ماجد بخش
فكرة الازدواج والانفراد هي ل تقليص تمثيل درجات الكتلة الثقالية والمغناطيسية بدلالة محورية لأكثر من درجة مرحلية زمنية ممثلة

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