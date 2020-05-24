محمد وزيري يقيم دعوى قضائية ضد هيفاء وهبي لإثبات زواجهما

أميرة خالد (صدى):
رفع الملحن المصري محمد وزيري دعوى قضائية ضد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لإثبات زواجهما.
وأوضحت وثيقة مسربة أن محمد وزيري، الذي كان يعمل مدير أعمال سابقا للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أنه رفع دعوى يوم 16 مايو الجاري في نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة طالبا فيها إثبات زواجه من هيفاء وهبي.
يذكر أن الأزمة بين هيفاء وهبي ومحمد وزيري بدأت في الخامس من مايو الجاري بعدما توقف العمل تماما بينهما، حيث تقدمت هيفاء وهبي.
وأشار محامي هيفاء وهبي، إلى أن محمد وزيري كان يعمل مديرا لأعمال موكلته في مصر، وكان المعني بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، كما كان يتولى تسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.
ولفت إلى أن محمد وزيري استغل التوكيل الذي حررته له هيفاء وهبي، وسحب مبالغ مالية من حسابها المودع ببنك الإمارات دبي الوطني، وحصل وزيري على مبلغ 63 مليون جنيه ( نحو 4 ملايين دولار ) دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به دون علم الشاكية ".