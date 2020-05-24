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محمد وزيري يقيم دعوى قضائية ضد هيفاء وهبي لإثبات زواجهما

Time منذ يوم
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محمد وزيري يقيم دعوى قضائية ضد هيفاء وهبي لإثبات زواجهما

أميرة خالد (صدى):
رفع الملحن المصري محمد وزيري دعوى قضائية ضد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لإثبات زواجهما.

وأوضحت وثيقة مسربة أن محمد وزيري، الذي كان يعمل مدير أعمال سابقا للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أنه رفع دعوى يوم 16 مايو الجاري في نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة طالبا فيها إثبات زواجه من هيفاء وهبي.

يذكر أن الأزمة بين هيفاء وهبي ومحمد وزيري بدأت في الخامس من مايو الجاري بعدما توقف العمل تماما بينهما، حيث تقدمت هيفاء وهبي.

وأشار محامي هيفاء وهبي، إلى أن محمد وزيري كان يعمل مديرا لأعمال موكلته في مصر، وكان المعني بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، كما كان يتولى تسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.

ولفت إلى أن محمد وزيري استغل التوكيل الذي حررته له هيفاء وهبي، وسحب مبالغ مالية من حسابها المودع ببنك الإمارات دبي الوطني، وحصل وزيري على مبلغ 63 مليون جنيه ( نحو 4 ملايين دولار ) دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به دون علم الشاكية ".

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أحدث التعليقات

عجاج
نحن نثق في ولاة أمر تلك البلاد بعد تلك الغمة وانكشاف الواقع المرير لبلادنا من الغش والتستر والاحتكار والحقد وتشويه صورة بلادنا ومحاولة نشر الفوضى والمرض ومحاربة الشباب السعودي والأعداد الهائلة من الأجانب وعوائلهم التي زادت البلد عبئا بدون فائدة والمجنسين وملفاتهم الجنائية وطرق تجنيسهم وتخليهم ليس عن مساعدة الوطن بعدما امتصوا أغلاله ولكن تخليهم حتى عن مساعدة أوطانهم وأبناء جلتدهم ومحاربة شبابنا ومحاولة تغيير خريطة البلد بطرق خفية وموروثه ومعتقده ( حجازي وحقنا ونشر الصوفية وتشجيعها والمذاهب الأخرى الغاسدة ) وإبعاد المستوطنين المخالفين وتطهير البلاد منهم لأن أكثرهم أذرع للإخونجية والرويبضة القطري والعصملي التركي والملالي الإيرانية وشعاراتهم شاهدة عليهم ... فثقتنا بتنظيف بلادنا من تلك المخالفات والصرامة ضد كل من يتطاول على بلادنا ورموزها وإحلال شيابنا محلهم بقوة النظام في القطاع الخاص المستر عليه من قبل خونة الوطن حيث أصبحت أكثر التجارة والمؤسسات والشركات والمحلات لأجانب بأسماء سعودية من الخونة والنظر في رواتب الأجانب ووضع لها سقف محدد ومرافبة تحويلاتهم المالية وخاصة المستثمر الأجنبي الذي يقوم بالتحويلات للأجانب دون متابعة
ابو محمد 😎
الحمد لله العدد اقل من امس ،،، .. وبإذن الله سيزول هذا البلاء ، بفضل من الله ثم الوعي الشخصي والرعاية الصحيه ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء يارب يا كريم .. آمين ..
إنا لله وإنا إليه راجعون
عسى خير إن شاء الله اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين
فبصل
وين ردودي يا زلابه كل تبن وكفايه يا هلامه

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