شاهد.. حركة بذيئة من أمينة العلي لأحد متابعيها 

مليكة فؤاد (صدى):
أحدثت الفنانة المغربية أمينة العلي ضجة بعد قيامها بحركة بذيئة بيدها خلال ردها على أحد متابعينها في مقطع فيديو مباشر على إنستجرام.
وقال المتابع:" البسي عدل "، مما تسبب في غضب الفنانة المغربية، حيث لم تتمكن من تمالك أعصابها وقامت بعمل حركة بذيئة له دون مراعاة تواجد آخرين يتابعونها ولكونها شخصية معروفة.
وانفعلت العلي على المتابع بطريقة، قائلة:" روح تدخل بأهلك.. لا تتدخل في انا .. انا البس الي أبغاه.. الدنيا صيف ألبس كده.. ألبس مقفل يعني.. مال امك دخل.. يتدخل.. روح اتدخل بأهلك.. أنا جيت تدخلت بشي.. تلقاك لابس سروال معفن مو متغسل من شهر ".