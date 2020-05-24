أمازون مهددة بالإغلاق بسبب كورونا 

واشنطن (صدى):
دعا مسؤولون في مدينة كينوشا الأميركية في جنوب شرق ولاية ويسكونسن، شركة أمازون لأخذ الحذر من إغلاق أحد مخازن الشركة إذا لم تتعاون على نحو كامل مع سلطات الولاية بشأن جهود الاختبارات وتعقب فيروس كورونا.
وأوضح أحد مسؤولي الصحة بالمدينة أنه حتى الآن تكافح وحدة الصحة التابع للمقاطعة للتنسيق مع أمازون بشأن التعامل مع حالات كورونا.
وكانت أمازون أعلنت عن وجود 20 حالة مؤكدة مصابة بالفيروس، حيث أظهر تحليل مستقل إصابة أكثر من 32 عاملا في منشأتي إتش 1 وأتش 5 التابعتين للشركة في الشهرين الماضيين.