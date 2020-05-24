لاعبو إشبيلية يخترقون العزل الصحي برحلة كارثية تهدد الليغا

وكالات (صدى):
وضع لاعبو إشبيلية الدوري الإسباني في مأزق بعد رحلة كارثية اخترقوا من خلالها الحجر الصحي؛ للحد من انتشار كورونا.
وانتهك أربعة من لاعبي إشبيلية، قواعد الحجر الصحي وضربوا بالبروتوكول الشامل لاستئناف الدوري الإسباني، عرض الحائط.
وتجمع اللاعبون مع زوجاتهم وأصدقائهم في مكان واحد جمع أكثر من عشرة أشخاص في انتهاك صارخ لقواعد العزل العام في إسبانيا.
وتنفذ رابطة الليغا بروتوكولا صارما لاختبار اللاعبين وتقليل خطر إصابتهم بفيروس كورونا بعد عودتهم لاستئناف التدريبات.
وأعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث أمس السبت إن مباريات الليغا ستستأنف في الثامن من يونيو.