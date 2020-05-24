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لاعبو إشبيلية يخترقون العزل الصحي برحلة كارثية تهدد الليغا

Time منذ 43 دقيقة
Views 1795
لاعبو إشبيلية يخترقون العزل الصحي برحلة كارثية تهدد الليغا

وكالات (صدى):
وضع لاعبو إشبيلية الدوري الإسباني في مأزق بعد رحلة كارثية اخترقوا من خلالها الحجر الصحي؛ للحد من انتشار كورونا.

وانتهك أربعة من لاعبي إشبيلية، قواعد الحجر الصحي وضربوا بالبروتوكول الشامل لاستئناف الدوري الإسباني، عرض الحائط.

وتجمع اللاعبون مع زوجاتهم وأصدقائهم في مكان واحد جمع أكثر من عشرة أشخاص في انتهاك صارخ لقواعد العزل العام في إسبانيا.

وتنفذ رابطة الليغا بروتوكولا صارما لاختبار اللاعبين وتقليل خطر إصابتهم بفيروس كورونا بعد عودتهم لاستئناف التدريبات.

وأعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث أمس السبت إن مباريات الليغا ستستأنف في الثامن من يونيو.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يديم الحب والمحبه والبوس .. .. ماناقصكن الا رجا الجداوي ..
ابو محمد 😎
طيب ياعرايس طيب ..
ابو محمد 😎
مالكم حق .. .. طيب ، اعملوا له بديل عن الأولى ، مايسوي تشوه بصري ، على قولتكم ..
ابو محمد 😎
مالكم حق .. .. طيب ، اعملوا له بديل عن الأولى ، مايسوي تشوه بصري ، على قولتكم ..
ابو محمد 😎
6 شهور ماتجلس عليها ،، اجل وشلون ، وقّافي بس ..

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