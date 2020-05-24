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"بن حصين" يعايد القطاعات العاملة بمركز الحبيل ويشاركهم فرحة عيد الفطر المبارك

Time منذ 21 ساعة
Views 1205
"بن حصين" يعايد القطاعات العاملة بمركز الحبيل ويشاركهم فرحة عيد الفطر المبارك

محمد السعران (صدى):
قام رئيس مركز الحبيل التابع لمحافظة رجال ألمع الأستاذ "محمد مسفر بن حصين" بمعايدة العديد من الجهات العاملة في أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك في مبادرة وطنية لمشاركتهم فرحة قدوم العيد .

وقد عايد "بن حصين" كلاً من العاملين في نقطة الفرز البصري من أفراد الأمن ومنسوبي الصحة حيث تم تقديم بعض الهدايا لهم بمشاركة من لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالحبيل ومشاركتهم فرحة العيد من مكان أدائهم لواجبهم الوطني ومتابعتهم لأعمالهم في هذا اليوم ، إضافة لمعايدة رجال الحد الجنوبي العابرين مع طريق الحبيل .

كما عايد العاملين في مركز الدفاع المدني والفنيين والعمال التابعين لشركة الكهرباء ،إضافة لمعايدة عمّال النظافة التابعين للبلدية المنتشرين بالشوارع لمباشرة أعمال النظافة والتعقيم في يوم العيد .

وفي ختام معايدته أكد "بن حصين" على أهمية الدور الذي تبذله كافة القطاعات العاملة في يوم العيد وأن الدولة تقدّر هذا الأمر جيداً ، داعياً المولى عز وجل أن يجعل قدوم هذا العيد بداية لرفع البلاء عن بلادنا وعودة الحياة لطبيعتها بمشيئة الله تعالى .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي باي باي
ابو ناصر
هههههههههههه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
تركي
انتها وضعه باع وطنه خاين ختمت علي جبهته

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