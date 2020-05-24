أنجويسا يتهكم من شائعة انتقاله إلى الريال

وكالات (صدى):
تهكم الكاميروني أندريه أنجويسا من التكهنات التي تربطه بانتقال غير متوقع لصفوف فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان أنجويسا يلعب حالياً في صفوف فريق فولهام، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، لكنه يقضى الموسم الحالي، المتوقف حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد، مع فريق فياريال الإسباني على سبيل الإعارة، حيث ظهر بشكل جيد للغاية معه.
وكان أداءه اللافت ساهم مع فياريال في إثارة تكهنات من جانب الصحافة المحلية بإمكانية انتقال انجويسا للريال، حيث أنه لم يتم إجراء أي اتصال معه بشأن انتقال محتمل.
وأضاف اللاعب الكاميروني:" لا يمكنني تأكيد أي شيء على الإطلاق. أنا لست شخصًا يقرأ أو يستمع إلى الشائعات ".
ولفت أنجويسا:" لدي اتفاق مع وكيلي يقضي بإدارته كل شيء من حولي وأنا أركز فقط على الملعب، في نهاية الموسم ، سنقوم بتقييم وضعنا ومعرفة ما إذا كان هناك أي شيء مثير للاهتمام ".