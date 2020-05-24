الجزيرة تبكي على إعدام «عشماوي» حرصًا على مشاعر الإرهاب (فيديو)

ماجد القزيز (صدى):
في لقطة استفزازية جديدة لقطر ونظامهم الحليف للإرهابي، خرجت منصة الجزيرة لتبكي على عرض مصر للحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي خلال مسلسل الاختيار الرمضاني.
وكعادتها استضافت منصة الإرهابي محلل يسير وفق ما تشتهي سفن "تميم"؛ ليهاجم مصر بعد عرضها مشهد إعدام عشماوي، زاعمًا أنه موقفًا غير أخلاقي.
والجدير بالذكر أن الجزيرة الباكية على الإرهاب، لا ترجف لها عين خلال عرضها مشاهد هجوم الإرهابيين على كمائن أفراد الجيش المصري خلال دفاعهم عن أراضيهم، ولا تشعر بالخجل عند رقصها على جثث الشهداء في سبيل خدمة أهدافهم الدنيئة.