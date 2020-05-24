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الجزيرة تبكي على إعدام «عشماوي» حرصًا على مشاعر الإرهاب (فيديو)

Time منذ ساعة
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الجزيرة تبكي على إعدام «عشماوي» حرصًا على مشاعر الإرهاب (فيديو)

ماجد القزيز (صدى):
في لقطة استفزازية جديدة لقطر ونظامهم الحليف للإرهابي، خرجت منصة الجزيرة لتبكي على عرض مصر للحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي خلال مسلسل الاختيار الرمضاني.

وكعادتها استضافت منصة الإرهابي محلل يسير وفق ما تشتهي سفن "تميم"؛ ليهاجم مصر بعد عرضها مشهد إعدام عشماوي، زاعمًا أنه موقفًا غير أخلاقي.

والجدير بالذكر أن الجزيرة الباكية على الإرهاب، لا ترجف لها عين خلال عرضها مشاهد هجوم الإرهابيين على كمائن أفراد الجيش المصري خلال دفاعهم عن أراضيهم، ولا تشعر بالخجل عند رقصها على جثث الشهداء في سبيل خدمة أهدافهم الدنيئة.

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
بالاعلام تصنعون من القمله دوله...؟
ابوبدر
تستاهل. نفخت بومته عساها بالنار
إعلامي
مدري إيش وضع الصحيفه هذي واتجاهاتهم واسقاطاتهم لاغلب الأندية السعودية لماذا يريدون يشعروا المواطن والمتابع انه توحد مشاكل في الأندية السعودية ماعدا الهلال رغم مشاكلهم واخفاقاتهم .. انا اريد جواب من المسؤولين بالصحيفه ماهي تواجهاتكم الحقيقية لجميع الأندية السعودية وتبحثوا عن اسقاطاتهم ويبحثوا عن مايمحد ناديهم الهلال ويغطوا ويفبروكوا إخفاقات ناديهم الهلال لكي يتغنوا فيه
ابوعلي
انا سكورتي وراتبي يتاخر وضعيف جداً غير المعاملة السيئة
ابوعبدالرحمن
انا سكرتي المشكله في الرواتب تتاخر علينا واجد وعندنا ظروف لايعلم بها غير الله لاكن وش اسوى نصبر حتى تفرج

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