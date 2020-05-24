مباراة ليفربول وأتلتيكو تقتل 41 شخصًا بـ" كورونا "

وكالات (صدى):
أشارت بيانات وزارة الصحة البريطانية إلى أن مباراة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وأتلتيكو مدريد في أنفيلد تسببت في وفاة 41 حالة وفاة إضافية بسبب فيروس كورونا.
وكان فريق المدير الفني الألماني يورغن كلوب استضاف منافسه الإسباني في ملعب أنفيلد في 11 مارس أمام 52 ألف مشجع بينهم ثلاثة آلاف مشجع لأتلتيكو.
وتعد هذه المباراة آخر مباراة مهمة أقيمت في إنجلترا قبل فرض إجراءات العزل العام وتعليق الدوري الإنجليزي مؤقتا بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأسفرت مباراة أنفيلد عن 41 حالة وفاة إضافية في غضون من 25 إلى 35 يوما بعد ذلك.