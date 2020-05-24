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قيادات التجمع الصحي بالشرقية يعايدون "افتراضياً" مستشفيات المنطقة

Time منذ 22 ساعة
Views 1152
قيادات التجمع الصحي بالشرقية يعايدون "افتراضياً" مستشفيات المنطقة

محمد السعران (صدى):
نظمت ادارة الشئون الحكومية والتواصل المؤسسي بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية اليوم الأحد تهنئة افتراضية بعيد الفطر المبارك لكافة مستشفيات المنطقة الشرقية ضمن مبادرة قدمتها للمعايدة بعنوان( شوفتكم عيد) عبر برنامج(الزوم).

وأكدت الإدارة أن المعايدة الافتراضية انطلقت الساعة 12 ظهراً برعاية رئيس المجلس الاستشاري الأستاذ عصام بن عبدالقادر المهيدب ومشاركة الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي الذين قدما خلال المعايدة شكرهما وتقديرهما للجهود المميزة والعمل الداؤوب الذي يبذله العاملين في كافة مستشفيات المنطقة الشرقية لمواجهة جائحة كورونا .

وأكدوا خلال المعايدة أن أبطال الصحة هم خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا ويقدمون جهوداً جبارة في خدمة الوطن والمواطن ، لاسيما المرابطون منهم خلال أيام العيد لخدمة المرضى .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي باي باي
ابو ناصر
هههههههههههه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
تركي
انتها وضعه باع وطنه خاين ختمت علي جبهته

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