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الشرطة تقبض على رئيس دولة اخترق الحظر لتناول العشاء مع زوجته

Time منذ ساعة
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الشرطة تقبض على رئيس دولة اخترق الحظر لتناول العشاء مع زوجته

وكالات (صدى):
ضبطت الشرطة النمساوية رئيس البلاد وزوجته في مطعم بعد وقت منع التجول، مما أثارت الواقعة جدلا واسعا.

ومن جهته، أعرب فان دير بيلين اليوم، مجددا عن شعوره بالندم، قائلا: " أنا آسف لهذا حقا، لقد كان خطأ ".

واعتذر بيلين، قائلا:" لقد تجاذبنا أطراف الحديث وللأسف أغفلنا الوقت".

ومن جهته، أوضحت الشرطة أيضا أنها وجدت الرئيس خلال تفتيش في مطعم مفتوح بقلب مدينة فيينا، مضيفا:" كانت هناك مشروبات موجودة على الطاولة أمام فان دير بيلين وزوجته عندما تم تفتيش المطعم في الساعة الثانية عشرة والثلث صباحا ".

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
بالاعلام تصنعون من القمله دوله...؟
ابوبدر
تستاهل. نفخت بومته عساها بالنار
إعلامي
مدري إيش وضع الصحيفه هذي واتجاهاتهم واسقاطاتهم لاغلب الأندية السعودية لماذا يريدون يشعروا المواطن والمتابع انه توحد مشاكل في الأندية السعودية ماعدا الهلال رغم مشاكلهم واخفاقاتهم .. انا اريد جواب من المسؤولين بالصحيفه ماهي تواجهاتكم الحقيقية لجميع الأندية السعودية وتبحثوا عن اسقاطاتهم ويبحثوا عن مايمحد ناديهم الهلال ويغطوا ويفبروكوا إخفاقات ناديهم الهلال لكي يتغنوا فيه
ابوعلي
انا سكورتي وراتبي يتاخر وضعيف جداً غير المعاملة السيئة
ابوعبدالرحمن
انا سكرتي المشكله في الرواتب تتاخر علينا واجد وعندنا ظروف لايعلم بها غير الله لاكن وش اسوى نصبر حتى تفرج

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