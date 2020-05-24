الشرطة تقبض على رئيس دولة اخترق الحظر لتناول العشاء مع زوجته

وكالات (صدى):
ضبطت الشرطة النمساوية رئيس البلاد وزوجته في مطعم بعد وقت منع التجول، مما أثارت الواقعة جدلا واسعا.
ومن جهته، أعرب فان دير بيلين اليوم، مجددا عن شعوره بالندم، قائلا: " أنا آسف لهذا حقا، لقد كان خطأ ".
واعتذر بيلين، قائلا:" لقد تجاذبنا أطراف الحديث وللأسف أغفلنا الوقت".
ومن جهته، أوضحت الشرطة أيضا أنها وجدت الرئيس خلال تفتيش في مطعم مفتوح بقلب مدينة فيينا، مضيفا:" كانت هناك مشروبات موجودة على الطاولة أمام فان دير بيلين وزوجته عندما تم تفتيش المطعم في الساعة الثانية عشرة والثلث صباحا ".