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وزير الداخلية التركي يثير الجدل أثناء زيارته سوريا (صور)

Time منذ ساعة
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وزير الداخلية التركي يثير الجدل أثناء زيارته سوريا (صور)

وكالات (صدى):
أثار وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الجدل بعد وصوله إلى بلدة الراعي بريف حلب، حيث تعد المرة الأولى التي يدخل فيها وزير تركي إلى الأراضي السورية.

وقام صويلو، بتفقد ما تسمى القيادة التكتيكية وقيادة فريق الدرك الاستشاري التابعة للقوات التركية في البلدة، وهنأ جنود بلاده بعيد الفطر، في منطقة عملية درع الفرات، غرب نهر الفرات.

وقامت تركيا باحتلال بلدة الراعي وجرابلس ومناطق أخرى في ريف حلب الشمالي الشرقي إثر عملية عسكرية شنتها العام 2016، وأسمتها درع الفرات.

وتفقد صويلو معبر بلدة الراعي من الجهة السورية، برفقة نائبيه محمد أرصوي، وإسماعيل تشاتاقلي، والقائد العام لقوات الدرك الفريق عارف تشيتين.

وزار المسؤولون الأتراك الحدود السورية- التركية بشكل مستمر، إلا أنها المرة الأولى التي يدخل فيها وزير تركي إلى عمق الأراضي السورية.

 

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
بالاعلام تصنعون من القمله دوله...؟
ابوبدر
تستاهل. نفخت بومته عساها بالنار
إعلامي
مدري إيش وضع الصحيفه هذي واتجاهاتهم واسقاطاتهم لاغلب الأندية السعودية لماذا يريدون يشعروا المواطن والمتابع انه توحد مشاكل في الأندية السعودية ماعدا الهلال رغم مشاكلهم واخفاقاتهم .. انا اريد جواب من المسؤولين بالصحيفه ماهي تواجهاتكم الحقيقية لجميع الأندية السعودية وتبحثوا عن اسقاطاتهم ويبحثوا عن مايمحد ناديهم الهلال ويغطوا ويفبروكوا إخفاقات ناديهم الهلال لكي يتغنوا فيه
ابوعلي
انا سكورتي وراتبي يتاخر وضعيف جداً غير المعاملة السيئة
ابوعبدالرحمن
انا سكرتي المشكله في الرواتب تتاخر علينا واجد وعندنا ظروف لايعلم بها غير الله لاكن وش اسوى نصبر حتى تفرج

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