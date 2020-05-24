«كورونا» يٌحطم آمال هرتا برلين الألماني في اللعب على ملعبه الجديد

وكالات (صدى):
أعلنفريق هرتا برلين الألماني لكرة القدم عن تراجع النادي عن فكرة اللعب في ملعبه الجديد بدءاً من عام 2025.
ويأتي هذا القرار نظرًا إلى أنه لايزال الموقع المحدد لبنائه غير واضح، بالإضافة لمعاناة النادي المالية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال إنجو شيلر المدير المالي لهيرتا خلال اجتماع للجمعية العامة للنادي جرى عبر الإنترنت اليوم الأحد: "لقد أصبح من غير المرجح أن نتمكن من الإيفاء بهذا التاريخ".
وأضاف : في الوقت الذي يبحث فيه مجلس الشيوخ الحاكم في برلين اقتراحاً لبناء الملعب في موقع مطار تيجيل الذي سوف يتم إغلاقه قريباً.