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«كورونا» يٌحطم آمال هرتا برلين الألماني في اللعب على ملعبه الجديد

Time منذ ساعتين
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«كورونا» يٌحطم آمال هرتا برلين الألماني في اللعب على ملعبه الجديد

وكالات (صدى):
أعلنفريق هرتا برلين الألماني لكرة القدم عن تراجع النادي عن فكرة اللعب في ملعبه الجديد بدءاً من عام 2025.

ويأتي هذا القرار نظرًا إلى أنه لايزال الموقع المحدد لبنائه غير واضح، بالإضافة لمعاناة النادي المالية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال إنجو شيلر المدير المالي لهيرتا خلال اجتماع للجمعية العامة للنادي جرى عبر الإنترنت اليوم الأحد: "لقد أصبح من غير المرجح أن نتمكن من الإيفاء بهذا التاريخ".

وأضاف : في الوقت الذي يبحث فيه مجلس الشيوخ الحاكم في برلين اقتراحاً لبناء الملعب في موقع مطار تيجيل الذي سوف يتم إغلاقه قريباً.

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
بالاعلام تصنعون من القمله دوله...؟
ابوبدر
تستاهل. نفخت بومته عساها بالنار
إعلامي
مدري إيش وضع الصحيفه هذي واتجاهاتهم واسقاطاتهم لاغلب الأندية السعودية لماذا يريدون يشعروا المواطن والمتابع انه توحد مشاكل في الأندية السعودية ماعدا الهلال رغم مشاكلهم واخفاقاتهم .. انا اريد جواب من المسؤولين بالصحيفه ماهي تواجهاتكم الحقيقية لجميع الأندية السعودية وتبحثوا عن اسقاطاتهم ويبحثوا عن مايمحد ناديهم الهلال ويغطوا ويفبروكوا إخفاقات ناديهم الهلال لكي يتغنوا فيه
ابوعلي
انا سكورتي وراتبي يتاخر وضعيف جداً غير المعاملة السيئة
ابوعبدالرحمن
انا سكرتي المشكله في الرواتب تتاخر علينا واجد وعندنا ظروف لايعلم بها غير الله لاكن وش اسوى نصبر حتى تفرج

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