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مسؤول إيراني يثير الغضب بعد دعوته لهدم أكبر مساجد أهل السنة 

Time منذ ساعتين
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مسؤول إيراني يثير الغضب بعد دعوته لهدم أكبر مساجد أهل السنة 

طهران (صدى):
أحدث مسؤول إيراني ضجة كبيرة بتصريح مثير للجدل بشأن هدم أكبر مساجد أهل السُنة في إيران.

وسادت موجة من الغضب والاستياء بين المواطنين الإيرانيين الذين وصفوا التصريحات بأنها عنصرية ومثيرة للفتن في البلاد.

ومن جهته، أوضح مستشار الإدارة الثقافية بمحافظة خراسان الرضوية، محمد باقر طباطبائي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أن هذا أحد بيوت الفساد التي يجب هدمها، هنا مسجد مكي، حيث عرض صورة لمسجد مكي بمدينة زاهدان والذي يُعد أكبر مساجد أهل السُنة في إيران.

وشارك طباطبائي هذه التغريدة حتى انهالت عليه موجة من التعليقات الغاضبة للمواطنين والنشطاء الإيرانيين والذين رفضوا تصريحات المسؤول، ومنهم المواطن ولي الله رفيعي الذي علق على تغريدة المسؤول بقوله: " قد أضفت المرارة على عيد أهل السُنة في إيران والعالم بهذه التغريدة القبيحة ".

وأشار المواطن الإيراني في تعليقه على تصريحات المسؤول التي تتزامن مع عيد الفطر :" جرح مشاعر أهل السُنة لعبة قديمة وتشير دوما إلى وقاحة وعدم اتزان السادة عديمي الأساس مثلك، ألم يكن لديك عيد آخر حتى تهين أهل السُنة في هذا اليوم المقدس؟ ".

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
بالاعلام تصنعون من القمله دوله...؟
ابوبدر
تستاهل. نفخت بومته عساها بالنار
إعلامي
مدري إيش وضع الصحيفه هذي واتجاهاتهم واسقاطاتهم لاغلب الأندية السعودية لماذا يريدون يشعروا المواطن والمتابع انه توحد مشاكل في الأندية السعودية ماعدا الهلال رغم مشاكلهم واخفاقاتهم .. انا اريد جواب من المسؤولين بالصحيفه ماهي تواجهاتكم الحقيقية لجميع الأندية السعودية وتبحثوا عن اسقاطاتهم ويبحثوا عن مايمحد ناديهم الهلال ويغطوا ويفبروكوا إخفاقات ناديهم الهلال لكي يتغنوا فيه
ابوعلي
انا سكورتي وراتبي يتاخر وضعيف جداً غير المعاملة السيئة
ابوعبدالرحمن
انا سكرتي المشكله في الرواتب تتاخر علينا واجد وعندنا ظروف لايعلم بها غير الله لاكن وش اسوى نصبر حتى تفرج

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