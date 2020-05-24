مسؤول إيراني يثير الغضب بعد دعوته لهدم أكبر مساجد أهل السنة 

طهران (صدى):
أحدث مسؤول إيراني ضجة كبيرة بتصريح مثير للجدل بشأن هدم أكبر مساجد أهل السُنة في إيران.
وسادت موجة من الغضب والاستياء بين المواطنين الإيرانيين الذين وصفوا التصريحات بأنها عنصرية ومثيرة للفتن في البلاد.
ومن جهته، أوضح مستشار الإدارة الثقافية بمحافظة خراسان الرضوية، محمد باقر طباطبائي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أن هذا أحد بيوت الفساد التي يجب هدمها، هنا مسجد مكي، حيث عرض صورة لمسجد مكي بمدينة زاهدان والذي يُعد أكبر مساجد أهل السُنة في إيران.
وشارك طباطبائي هذه التغريدة حتى انهالت عليه موجة من التعليقات الغاضبة للمواطنين والنشطاء الإيرانيين والذين رفضوا تصريحات المسؤول، ومنهم المواطن ولي الله رفيعي الذي علق على تغريدة المسؤول بقوله: " قد أضفت المرارة على عيد أهل السُنة في إيران والعالم بهذه التغريدة القبيحة ".
وأشار المواطن الإيراني في تعليقه على تصريحات المسؤول التي تتزامن مع عيد الفطر :" جرح مشاعر أهل السُنة لعبة قديمة وتشير دوما إلى وقاحة وعدم اتزان السادة عديمي الأساس مثلك، ألم يكن لديك عيد آخر حتى تهين أهل السُنة في هذا اليوم المقدس؟ ".