«الاتحاد» يرفض الحلول الودية في قضية «المولد»

ماجد محمد (صدى):
رفضت إدارة نادي الاتحاد جميع الوساطات والمحاولات التي قام بها عدد من الشخصيات المقربة من لاعب الأهلي، سعيد المولد، لحل قضيته مع النادي.
وقالت مصادر إن هناك محاولات دارت لكسب ود مسؤولي الاتحاد إلا أنها باءت بالفشل.
وأصر أنمار الحائلي على موقفه باستلام مستحقاتهم وفق ما فرضته غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مؤكدا بأنه لن يتهاون في كل ما يخص نادي الاتحاد، وأنه سيحفظ حق النادي بالكامل.
وألزم فيفا اللاعب بدفع مبلغ يفوق المليون ريال لصالح نادي الاتحاد على خلفيته أزمته الشهيرة معه بعد أن وقّع للعميد ورفض اللعب له.