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«الاتحاد» يرفض الحلول الودية في قضية «المولد»

Time منذ 48 دقيقة
Views 1684
«الاتحاد» يرفض الحلول الودية في قضية «المولد»

ماجد محمد (صدى):
رفضت إدارة نادي الاتحاد جميع الوساطات والمحاولات التي قام بها عدد من الشخصيات المقربة من لاعب الأهلي، سعيد المولد، لحل قضيته مع النادي.

وقالت مصادر إن هناك محاولات دارت لكسب ود مسؤولي الاتحاد إلا أنها باءت بالفشل.

وأصر أنمار الحائلي على موقفه باستلام مستحقاتهم وفق ما فرضته غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مؤكدا بأنه لن يتهاون في كل ما يخص نادي الاتحاد، وأنه سيحفظ حق النادي بالكامل.

وألزم فيفا اللاعب بدفع مبلغ يفوق المليون ريال لصالح نادي الاتحاد على خلفيته أزمته الشهيرة معه بعد أن وقّع للعميد ورفض اللعب له.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تمركز الذرات وتكتل الفراغ هما محركا الطاقة
البرفسور احمد
حياك الله وينعاد عليكم بالبركات ... تقبل الله صالح الاعمال...
د محمد ماجد بخش
السياج المغناطيسي للكتلة موحد، والتعامل المغناطيسي لا يكون الا بتفعيل التعادل المغناطيسي
د محمد ماجد بخش
المغناطيسية لا تقاس في عملها بالوحدات العددية الممثلة لها حيث لا تعمل الدرجات المغناطيسية بمفردها لأن عملها وتأثيرها تأثير وحدة ومجموع وثبات درجات الكتلة
ابو محمد 😎
اعانكم الله ياجيش ليبيا على الإرهابيين ومرتزقتة القردوخاان ..

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