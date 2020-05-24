"واتس آب" يختبر ميزة جديدة للتواصل بين مستخدميه

واشنطن (صدى):
يعمل تطبيق "واتس آب" حاليًا على اختبار طريقة جديدة للتواصل بين مستخدمي التطبيق، حتى يضطر المستخدمين إضافة الأشخاص إلى قائمة الاتصال.
وأكد موقع wabetainfo أن التطبيق التابع لشركة "فيسبوك" يعمل على اختبار إمكانية مسح رموز الاستجابة السريعة QR للتواصل مع الآخرين دون الحاجة إلى إضافتهم إلى جهات الاتصال الخاصة بهم.
وأتاح التطبيق هذه الميزة الجديدة بشكل تجريبي في أحدث نسخة تجريبية لنظامي "أندرويد، و iOS"، والتي يمكن الوصول إليها من قائمة الإعدادات الخاصة بالتطبيق، والتي تسمح للمستخدم الوصول إلى رقم الاستجابة السريع الخاص به، فضلًا عن إمكانية مسح رموز المستخدمين الآخرين
وتسهل رموز عملية التواصل بين الأشخاص؛ إذ تمكن من إضافة أي شخص ما إذا كان المستخدم بجواره شخصيًا، ويمكن تجربة هذه الميزة الجديدة من خلال الاشتراك في برنامج واتساب التجريبي في أندرويد.