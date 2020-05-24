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"واتس آب" يختبر ميزة جديدة للتواصل بين مستخدميه

Time منذ ساعة
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"واتس آب" يختبر ميزة جديدة للتواصل بين مستخدميه

واشنطن (صدى):
يعمل تطبيق "واتس آب" حاليًا على اختبار طريقة جديدة للتواصل بين مستخدمي التطبيق، حتى يضطر المستخدمين إضافة الأشخاص إلى قائمة الاتصال.

وأكد موقع wabetainfo أن التطبيق التابع لشركة "فيسبوك" يعمل على اختبار إمكانية مسح رموز الاستجابة السريعة QR للتواصل مع الآخرين دون الحاجة إلى إضافتهم إلى جهات الاتصال الخاصة بهم.

وأتاح التطبيق هذه الميزة الجديدة بشكل تجريبي في أحدث نسخة تجريبية لنظامي "أندرويد، و iOS"، والتي يمكن الوصول إليها من قائمة الإعدادات الخاصة بالتطبيق، والتي تسمح للمستخدم الوصول إلى رقم الاستجابة السريع الخاص به، فضلًا عن إمكانية مسح رموز المستخدمين الآخرين

وتسهل رموز عملية التواصل بين الأشخاص؛ إذ تمكن من إضافة أي شخص ما إذا كان المستخدم بجواره شخصيًا، ويمكن تجربة هذه الميزة الجديدة من خلال الاشتراك في برنامج واتساب التجريبي في أندرويد.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تمركز الذرات وتكتل الفراغ هما محركا الطاقة
البرفسور احمد
حياك الله وينعاد عليكم بالبركات ... تقبل الله صالح الاعمال...
د محمد ماجد بخش
السياج المغناطيسي للكتلة موحد، والتعامل المغناطيسي لا يكون الا بتفعيل التعادل المغناطيسي
د محمد ماجد بخش
المغناطيسية لا تقاس في عملها بالوحدات العددية الممثلة لها حيث لا تعمل الدرجات المغناطيسية بمفردها لأن عملها وتأثيرها تأثير وحدة ومجموع وثبات درجات الكتلة
ابو محمد 😎
اعانكم الله ياجيش ليبيا على الإرهابيين ومرتزقتة القردوخاان ..

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