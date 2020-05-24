الذكرى الثالثة لبيعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.. الأبعاد والإنجازات

سعيد العجل (صدى):
ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي ندوة خاصة بعنوان ( الذكرى الثالثة لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد .. الأبعاد والإنجازات ) تزامنا مع هذه الذكرى العزيزة مع ايام عيد الفطر السعيد وذلك في تمام الساعة 10 مساء الثلاثاء القادم 3 شوال 1441 الموافق 2020/5/26 م عبر تطبيق زووم (ZOOM) وتنقل مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب ويرسل الرابط لاحقا في حساب المنتدى في تويتر [email protected]
يشارك في الندوة كل من :
- الأستاذ الدكتور عبدالله الفوزان عضو مجلس الشورى و امين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
- الدكتور عايد المناع المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية من ( الكويت الشقيق)
- الدكتور فايز الشهري عضو مجلس الشورى والأكاديمي والمستشار في الإعلام الجديد
- الأستاذة الدكتورة أمل الهزاني الأكاديمية والكاتبة في صحيفة الشرق الأوسط
- المهندس مشاري الطريف مدير عام التطوير بوكالة تنمية المجتمع في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
و يدير الندوة الدكتور أحمد الشهري رئيس مجلس إدارة منتدى الخبرة السعودي.