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الذكرى الثالثة لبيعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.. الأبعاد والإنجازات

Time منذ 18 ساعة
Views 1426
الذكرى الثالثة لبيعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.. الأبعاد والإنجازات

سعيد العجل (صدى):
ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي ندوة خاصة بعنوان ( الذكرى الثالثة لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد .. الأبعاد والإنجازات ) تزامنا مع هذه الذكرى العزيزة مع ايام عيد الفطر السعيد وذلك في تمام الساعة 10 مساء الثلاثاء القادم 3 شوال 1441 الموافق 2020/5/26 م عبر تطبيق زووم (ZOOM) وتنقل مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب ويرسل الرابط لاحقا في حساب المنتدى في تويتر [email protected]

يشارك في الندوة كل من :

- الأستاذ الدكتور عبدالله الفوزان عضو مجلس الشورى و امين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

- الدكتور عايد المناع المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية من ( الكويت الشقيق)

- الدكتور فايز الشهري عضو مجلس الشورى والأكاديمي والمستشار في الإعلام الجديد

- الأستاذة الدكتورة أمل الهزاني الأكاديمية والكاتبة في صحيفة الشرق الأوسط

- المهندس مشاري الطريف مدير عام التطوير بوكالة تنمية المجتمع في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

و يدير الندوة الدكتور أحمد الشهري رئيس مجلس إدارة منتدى الخبرة السعودي.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي باي باي
ابو ناصر
هههههههههههه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
تركي
انتها وضعه باع وطنه خاين ختمت علي جبهته

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