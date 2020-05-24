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شركة النهدي توفر وظائف إدارية شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1834
شركة النهدي توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير تطبيقات الهواتف والابتكارات الرقمية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو إدارة الأعمال)، ومدير ذكاء الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 مايو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يوليو 2020م؛ بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــا .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تمركز الذرات وتكتل الفراغ هما محركا الطاقة
البرفسور احمد
حياك الله وينعاد عليكم بالبركات ... تقبل الله صالح الاعمال...
د محمد ماجد بخش
السياج المغناطيسي للكتلة موحد، والتعامل المغناطيسي لا يكون الا بتفعيل التعادل المغناطيسي
د محمد ماجد بخش
المغناطيسية لا تقاس في عملها بالوحدات العددية الممثلة لها حيث لا تعمل الدرجات المغناطيسية بمفردها لأن عملها وتأثيرها تأثير وحدة ومجموع وثبات درجات الكتلة
ابو محمد 😎
اعانكم الله ياجيش ليبيا على الإرهابيين ومرتزقتة القردوخاان ..

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