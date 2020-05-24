شركة النهدي توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة جدة.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير تطبيقات الهواتف والابتكارات الرقمية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو إدارة الأعمال)، ومدير ذكاء الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 مايو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يوليو 2020م؛ بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــا .