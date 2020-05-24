نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. «متحدث الصحة»: تأثير حرارة الشمس والطقس على الفيروس محل دراسة

Time منذ ساعتين
Views 2244
Comment 4
شاهد.. «متحدث الصحة»: تأثير حرارة الشمس والطقس على الفيروس محل دراسة

الرياض (صدى):
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أن تأثير حرارة الشمس أو الطقس ومقولة أنه يقلل من نشاط الفيروس هو محل دراسة، وقد يضر الإنسان تعرضه لحرارة الشمس في فترات طويلة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن منع التجول وسيلة والأداة الفاعلة لتحقيق انخفاض أعداد الإصابات هو التزامنا الفردي والسلوكي كأفراد.

وكان متحدث وزارة الصحة، قد أعلن عن تسجيل 2399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة؛ فضلًا عن تسجيل 2284 حالة تعافي جديدة، و11 حالة وفاة جديدة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تمركز الذرات وتكتل الفراغ هما محركا الطاقة
البرفسور احمد
حياك الله وينعاد عليكم بالبركات ... تقبل الله صالح الاعمال...
د محمد ماجد بخش
السياج المغناطيسي للكتلة موحد، والتعامل المغناطيسي لا يكون الا بتفعيل التعادل المغناطيسي
د محمد ماجد بخش
المغناطيسية لا تقاس في عملها بالوحدات العددية الممثلة لها حيث لا تعمل الدرجات المغناطيسية بمفردها لأن عملها وتأثيرها تأثير وحدة ومجموع وثبات درجات الكتلة
ابو محمد 😎
اعانكم الله ياجيش ليبيا على الإرهابيين ومرتزقتة القردوخاان ..

أخر الأخبار

شاهد.. شح الطعام يتسبب في تجول قطعان من الفئران في مدن أمريكية 
شاهد.. شح الطعام يتسبب في تجول قطعان من الفئران في مدن أمريكية 
Time منذ دقيقتين Views 31
تجدد المعارك في ليبيا في أول أيام العيد
تجدد المعارك في ليبيا في أول أيام العيد
Time منذ دقيقتين Views 1079
صفقة محلية مدوية في الهلال رغم كورونا
صفقة محلية مدوية في الهلال رغم كورونا
Time منذ 33 دقيقة Views 2155
عبادة جبر القلوب
عبادة جبر القلوب
Time منذ 35 دقيقة Views 164
تعرف على الدولة التي خرقت منع التجول أثناء صلاة العيد 
تعرف على الدولة التي خرقت منع التجول أثناء صلاة العيد 
Time منذ 38 دقيقة Views 1798
«الاتحاد» يرفض الحلول الودية في قضية «المولد»
«الاتحاد» يرفض الحلول الودية في قضية «المولد»
Time منذ 47 دقيقة Views 1682
جمعة يوضح المقصود بـ" ليس الذكر كالأنثى "
جمعة يوضح المقصود بـ" ليس الذكر كالأنثى "
Time منذ 57 دقيقة Views 1806
"واتس آب" يختبر ميزة جديدة للتواصل بين مستخدميه
"واتس آب" يختبر ميزة جديدة للتواصل بين مستخدميه
Time منذ ساعة Views 1694
بالصور.. استرداد 200 ألف متر مربع من لصوص الأراضي في الطائف
بالصور.. استرداد 200 ألف متر مربع من لصوص الأراضي في الطائف
Time منذ ساعة Views 1714
الظهور الأول لزوجة محمد رمضان وأولاده (صورة)
الظهور الأول لزوجة محمد رمضان وأولاده (صورة)
Time منذ ساعة Views 2798