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«الصحة»: تسجيل 2399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

Time منذ ساعتين
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«الصحة»: تسجيل 2399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 2399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تفصيل الحالات الجديدة في المملكة: الجنس: 21 % إناث، ذكور 79 %؛ بينما العمر: 10 % أطفال، 87 % بالغين، 3 % كبار السن؛ فيما الجنسية: 34 % مواطنين، جنسيات أخرى 66 %.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، أنه تم إجراء 18.919 فحصًا جديدًا، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية في المملكة 703.534 فحصًا، بينما تم تسجيل 2284 حالة تعافي جديدة، و11 حالة وفاة جديدة.

‏وأشار الدكتور محمد العبدالعالي، إلى أن إجمالي الحالات التراكمي 72.560؛ بينما إجمالي الحالات النشطة 28.650 منها حرجة 372 حالة؛ فيما إجمالي حالات التعافي 43.520، وإجمالي حالات الوفاة 390 حالة وفاة.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تمركز الذرات وتكتل الفراغ هما محركا الطاقة
البرفسور احمد
حياك الله وينعاد عليكم بالبركات ... تقبل الله صالح الاعمال...
د محمد ماجد بخش
السياج المغناطيسي للكتلة موحد، والتعامل المغناطيسي لا يكون الا بتفعيل التعادل المغناطيسي
د محمد ماجد بخش
المغناطيسية لا تقاس في عملها بالوحدات العددية الممثلة لها حيث لا تعمل الدرجات المغناطيسية بمفردها لأن عملها وتأثيرها تأثير وحدة ومجموع وثبات درجات الكتلة
ابو محمد 😎
اعانكم الله ياجيش ليبيا على الإرهابيين ومرتزقتة القردوخاان ..

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