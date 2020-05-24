رئيس نادي ليون يهاجم إلغاء الدوري الفرنسي

وكالات (صدى):
هاجم جان - ميشيل أولاس، رئيس نادي أولمبيك ليون، اليوم الأحد، قرار رابطة الدوري الفرنسي بإلغاء موسم دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم مبكرا، وذلك بعد قرار عودة دوري الدرجة الأولى الإسباني، في الشهر المقبل.
وقال جان أولاس: " خلال الشهرين الأخيرين عكف المسؤولون الإسبان على المتابعة والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)"؛ مضيفًا: " الغريب في الأمر هو أن خافيير تيباس حضر الاجتماعات نفسها التي حضرها (رئيس رابطة الدوري الفرنسي) ديدييه كوليه وخاصة الاجتماع الذي عقد في 23 أبريل " .
واستطرد رئيس نادي ليون:" في الواقع ما قيل في هذا الاجتماع مع اليويفا كان (الصبر). وعندما نرى أن مسؤولينا حضروا هذا الاجتماع واتخذوا قرارات مختلفة فلا بد لنا أن نشعر بأننا أغبياء تماما بالفعل " .