نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

أبرز التفاصيل عن تصريح «تموين» أثناء منع التجول الكلي

Time منذ ساعة
Views 2877
Comment 4
أبرز التفاصيل عن تصريح «تموين» أثناء منع التجول الكلي

الرياض (صدى):
كشف تطبيق توكلنا، المعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًا، اليوم الأحد، أنه يتيح الحصول على تصريح "تموين داخل الحي" يوميًّا بين الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا خلال فترة المنع الكلي.

وأوضح التطبيق، أن ذلك لقضاء الاحتياجات التموينية الضرورية داخل النطاق المحدد؛ بينما يتيح طلب تموين طارئ ساعة في اليوم خلال فترات المنع للتنقل بها وبحد ٤ ساعات أسبوعيًّا.

وقال تطبيق توكلنا: "بالتعاون مع وزارة الداخلية تطبيق توكلنا؛ يتيح إصدار تصاريح التنقل أثناء فترة منع التجول لقضاء احتياجاتك الضرورية والطارئة "؛ لافتًا إلى أن المستشفى مسؤول عن إصدار تصاريح الموعد الطبي عبر المجلس الصحي وستظهر عبر التطبيق.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لا زلت حتى اليوم مخيرا بين التقاعد أو إكمال أعمالي وحدي دون دعم مؤسسي وحكاية ما حصل قال لي مدير الجامعة الأسبق في 6/6/1432 بحضور رئيس الجامعة الحالي ولمدة ساعة قال انسى الماضي ونحن تعطيك راتب يصل 100000 ثم أنهى اللقاء بلا نتيجة
د محمد ماجد بخش
وكل مرة وفي كل مرة ترد الجامعة نيابة عني ولهم جهود كبيرة حقيقة ولم يستطيعوا حل الموضوع كمن يعالج جانبا ويغفل جوانبا عديدة اخرى
الدوري السعودي
تنقل اسعفني توكلنا ووووووو تطبيقات يا كثرها أولا : وحدوا التطبيقات لازم نت في كل مكان و جوال متطور و فاتورة أو خليك في البيت يا المسكين ثانيا : لماذا لا تكون التطبيقات برسائل نصية ؟ ثالثا : فين تطبيق صلاتي يمكن للمسلم يحجز يصلي في الحرم و يطوف مثل تصريح الحج كل سنوات . رابعا : الحرم يسع 2 مليون مسلم خلوا التطبيق في اليوم 100 ألف يحجزون مرة في الشهر للشخص يعني حول 4 ألاف مسلم في الساعة داخل الحرم . خامسا : الدخول من أبواب محددة و الخروج من غيرها مثل الجمرات اتجاه واحد . سادسا : وقت كافي يحسب زمن المسافة و العبادة سابعا : كشف قبل الدخول و تباعد و كمامات و قفازات و يمنع استخدام البرادات و كاسات الزمزم و عمال في كل مكان للتعقيم و إزالة أي مناديل .... . الله يوفقنا للخير
د محمد ماجد بخش
لازالت المشكلة تراوح مكانها والكل يعتقدون بأن المشكلة غير واضحة وغير مفهومة حتى ان وكيل الإمارة عند مقابلتي له وتقديم خطابي نظر الي وقال ستحاسب آم كنت غير موقوفا كل شيء أمامنا واضح انا من سيحاسب لو كنت غير موقوف وانت تدعي ان الجامعة اوقفتك
د محمد ماجد بخش
لمع البعض وسجلوا براءات الاختراع حتى ثلاثة وخمسة وكنت تحتفظ ولا زلت بأكثر من 70 براءة اختراع محتملة املأ في ان ينقشع تصنيفي أولا على أنني وابحاثي في نظرهم مرضى نفسيين

أخر الأخبار

إصابة شخصين في حادث اصطدام مركبة بعامود إنارة بالطائف
إصابة شخصين في حادث اصطدام مركبة بعامود إنارة بالطائف
Time منذ دقيقتين Views 1083
بالصور.. خرق كبير لمنع التجول بصلاة العيد في بلد عربي
بالصور.. خرق كبير لمنع التجول بصلاة العيد في بلد عربي
Time منذ 5 دقائق Views 1203
استمرار الرياح السطحية والسحب الرعدية على القصيم
استمرار الرياح السطحية والسحب الرعدية على القصيم
Time منذ 24 دقيقة Views 1361
رئيس نادي ليون يهاجم إلغاء الدوري الفرنسي
رئيس نادي ليون يهاجم إلغاء الدوري الفرنسي
Time منذ 36 دقيقة Views 1345
أخطاء شائعة تؤدي إلى حدوث أعطال في السيارة
أخطاء شائعة تؤدي إلى حدوث أعطال في السيارة
Time منذ 53 دقيقة Views 1300
«النمر» يوضح أضرار حلويات العيد على الأطفال
«النمر» يوضح أضرار حلويات العيد على الأطفال
Time منذ ساعة Views 1413
أبرز التفاصيل عن تصريح «تموين» أثناء منع التجول الكلي
أبرز التفاصيل عن تصريح «تموين» أثناء منع التجول الكلي
Time منذ ساعة Views 2877
سيدة تقتل نفسها وابنتها في ليلة العيد
سيدة تقتل نفسها وابنتها في ليلة العيد
Time منذ ساعة Views 2301
شاهد.. نيمار يلمح برغبته في العودة لبرشلونة بفيديو قديم
شاهد.. نيمار يلمح برغبته في العودة لبرشلونة بفيديو قديم
Time منذ ساعتين Views 1740
أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان
أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان
Time منذ ساعتين Views 1750