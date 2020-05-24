شاهد.. أحمد زاهر يتصالح مع محمد رمضان في زفاف «البرنس»

القاهرة (صدى):
ظهر الفنان المصري أحمد زاهر، في كواليس تصوير المشهد الأخير من مسلسل "البرنس"، الذي انتهى بزواج رضوان البرنس الذي يقوم بدوره الفنان محمد رمضان من علا التي تقوم بدورها الفنانة نور وإعدام فتحي الذي يقوم بدوره زاهر.
وكشف مقطع فيديو، نشره أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي على " إنستجرام " عن الفنان أحمد زاهر وهو يحتضن محمد رمضان وسأله أن يسامح فتحي ليجيبه رمضان بأنه سامحه.
ومن الجدير بالذكر، أن مسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.