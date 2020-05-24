شاهد.. نيمار يلمح برغبته في العودة لبرشلونة بفيديو قديم

وكالات (صدى):
ألمح اللاعب البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، برغبته في العودة إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.
ونشر نيمار فيديو لهدف قديم له مع البارسا ضد فياريال، حيث مزجه بجزء من فيلم "أليس في بلاد العجائب"؛ حيث اعتبرته الصحف أنه يغازل برشلونة بهذا المقطع، لا سيما أنه يأتي عقب التصريحات الإيجابية لكيكي سيتين، مدرب البلوغرانا، عن النجم البرازيلي، والذي أكد أن باب برشلونة مفتوح على مصراعيه لاستقباله.
وكشفت تقارير صحافية، أن نيمار سيفعل كل شيء ممكن للعودة إلى برشلونة هذا الصيف، كما أن إدارة برشلونة على علم بذلك، ومن المتوقع أن تجهز عرضًا لاستعادة نيمار بمجرد فتح نافذة الانتقالات.