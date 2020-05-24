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مدير معهد ووهان ينفي الاتهامات بشأن انتشار الفيروس

Time منذ 3 ساعات
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مدير معهد ووهان ينفي الاتهامات بشأن انتشار الفيروس

بكين (صدى):
أكد مدير معهد ووهان للفيروسات، وانغ ياني، اليوم الأحد، إن المعهد لم يكن لديه أي "معرفة قبل ذلك بالفيروس ولم يجر أي أبحاث عنه"، لافتًا إلى أن ما يتم ترويجه من قبل الإدارة الأمريكية حول ذلك هو "محض تلفيق".

وأوضح وانغ ياني: "لم نكن نعرف حتى أي شيء عن وجود الفيروس، فكيف نكون سربناه من مختبرنا وهو لم يكن لدينا؟"؛ فيما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجيته، مايك بومبيو، كررا مرارا إنهما يشكان في أن الفيروس المستجد، أُطلق بطريقة ما من معهد أبحاث الفيروسات في ووهان.

ويرجح العلماء أن الفيروس انتقل من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان وسيط يُباع على الأرجح في سوق للحيوانات البرية بمدينة ووهان أواخر العام الماضي؛ بينما نددت الصين في وقت سابق بما اعتبرته "تصريحات غير عقلانية ومعيبة" لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن مصدر الفيروس.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لا زلت حتى اليوم مخيرا بين التقاعد أو إكمال أعمالي وحدي دون دعم مؤسسي وحكاية ما حصل قال لي مدير الجامعة الأسبق في 6/6/1432 بحضور رئيس الجامعة الحالي ولمدة ساعة قال انسى الماضي ونحن تعطيك راتب يصل 100000 ثم أنهى اللقاء بلا نتيجة
د محمد ماجد بخش
وكل مرة وفي كل مرة ترد الجامعة نيابة عني ولهم جهود كبيرة حقيقة ولم يستطيعوا حل الموضوع كمن يعالج جانبا ويغفل جوانبا عديدة اخرى
الدوري السعودي
تنقل اسعفني توكلنا ووووووو تطبيقات يا كثرها أولا : وحدوا التطبيقات لازم نت في كل مكان و جوال متطور و فاتورة أو خليك في البيت يا المسكين ثانيا : لماذا لا تكون التطبيقات برسائل نصية ؟ ثالثا : فين تطبيق صلاتي يمكن للمسلم يحجز يصلي في الحرم و يطوف مثل تصريح الحج كل سنوات . رابعا : الحرم يسع 2 مليون مسلم خلوا التطبيق في اليوم 100 ألف يحجزون مرة في الشهر للشخص يعني حول 4 ألاف مسلم في الساعة داخل الحرم . خامسا : الدخول من أبواب محددة و الخروج من غيرها مثل الجمرات اتجاه واحد . سادسا : وقت كافي يحسب زمن المسافة و العبادة سابعا : كشف قبل الدخول و تباعد و كمامات و قفازات و يمنع استخدام البرادات و كاسات الزمزم و عمال في كل مكان للتعقيم و إزالة أي مناديل .... . الله يوفقنا للخير
د محمد ماجد بخش
لازالت المشكلة تراوح مكانها والكل يعتقدون بأن المشكلة غير واضحة وغير مفهومة حتى ان وكيل الإمارة عند مقابلتي له وتقديم خطابي نظر الي وقال ستحاسب آم كنت غير موقوفا كل شيء أمامنا واضح انا من سيحاسب لو كنت غير موقوف وانت تدعي ان الجامعة اوقفتك
د محمد ماجد بخش
لمع البعض وسجلوا براءات الاختراع حتى ثلاثة وخمسة وكنت تحتفظ ولا زلت بأكثر من 70 براءة اختراع محتملة املأ في ان ينقشع تصنيفي أولا على أنني وابحاثي في نظرهم مرضى نفسيين

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