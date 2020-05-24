مدير معهد ووهان ينفي الاتهامات بشأن انتشار الفيروس

بكين (صدى):
أكد مدير معهد ووهان للفيروسات، وانغ ياني، اليوم الأحد، إن المعهد لم يكن لديه أي "معرفة قبل ذلك بالفيروس ولم يجر أي أبحاث عنه"، لافتًا إلى أن ما يتم ترويجه من قبل الإدارة الأمريكية حول ذلك هو "محض تلفيق".
وأوضح وانغ ياني: "لم نكن نعرف حتى أي شيء عن وجود الفيروس، فكيف نكون سربناه من مختبرنا وهو لم يكن لدينا؟"؛ فيما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجيته، مايك بومبيو، كررا مرارا إنهما يشكان في أن الفيروس المستجد، أُطلق بطريقة ما من معهد أبحاث الفيروسات في ووهان.
ويرجح العلماء أن الفيروس انتقل من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان وسيط يُباع على الأرجح في سوق للحيوانات البرية بمدينة ووهان أواخر العام الماضي؛ بينما نددت الصين في وقت سابق بما اعتبرته "تصريحات غير عقلانية ومعيبة" لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن مصدر الفيروس.