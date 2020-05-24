‏بواتينج: لا يجب توجيه الاتهامات للاعبي كرة القدم

وكالات (صدى):
أكد جيروم بواتينج، لاعب بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأحد، على ضرورة التعامل بشكل مختلف مع لاعبين كرة القدم، بعد الانتقادات التي وُجهت لكرة القدم الاحترافية في أزمة الجائحة.
وأوضح بواتينج: " أعتقد أنه لا ينبغي عليك، أن توجه أصابع الاتهام إلى لاعبي كرة القدم المحترفين.. يمكننا أن نشعر أنها موجهة، يجب أن يكون الجميع أكثر تواضعا في هذا التوقيت ".
وتابع: " نشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يقول بالضرورة أي شيء عن قصة حياة اللاعب.. فقط لأن لاعبا ينفق الأموال، لا يعني أنه لا يتبرع بشيء أو مغرور "؛ لافتًا إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، نشر صورا له من طائرات خاصة، لكنه تبرع بملايين.
واستطرد مدافع الفريق البافاري، قائلًا: " لاعبون آخرون لم ينشروا شيئا مثل هذا، لكنهم يعيشون بنفس الطريقة.. كل لاعب لديه أسلوب حياته، ويمكنه أن يقرر بنفسه.. أعتقد أن من المهم عدم وجود تعميم " .