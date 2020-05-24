ضاحي خلفان: أقترح إنشاء دويلة للإخوان في جزيرة تركية

أبوظبي (صدى):
سخر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، من جماعة الإخوان الإرهابية؛ حيث دعا إلى إقامة "دويلة" لهم في جزيرة من جزر تركيا؛ كما حذر من خطر التدخل التركي في ليبيا على الليبيين وعلى مصر.
وكتب ضاحي خلفان، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " أقترح إنشاء دويلة الإخوان في جزيرة من جزر تركيا وترحيل محبي (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان إليها" .
وأشار "خلفان" إلى أن الإخوان "ينتمون إلى العرب ويفتخرون" بأردوغان وبالمرشد الإيراني علي خامنئي، واصفًا الجماعة الإرهابية بأنها "أفسد جماعة أخرجت للناس": " إذا استحكم الإخوان في حكم ديرة يحل عليها في الزمان خراب" .
وأضاف: "الإخوان تنظيم مافيا، والجماعة الإخوانية ليس لها من الإسلام إلا الكلام أما الأفعال فالعياذ بالله"؛ متابعًا: " إذا سيطر أردوغان على طرابلس فمصر ودول الشمال الافريقي في قمة الخطر..أردوغان حلقة من حلقات المخطط الفاشل الذي كان معدا بحيث يكون تقسيم مصر الجائزة الكبرى " .