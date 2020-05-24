انهيار القطري ناصر الخليفي بعد فقدان ثقة باريس سان جيرمان فيه

ماجد محمد (صدى):
يبدو أن رئيس مجموعة «بي إن» الإعلامية ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم القطري ناصر الخليفي، انهار وأصبح غير مرغوب فيه داخل النادي الباريسي ولا يحظى بثقة نجوم الفريق.
ورفض نجوم باريس سان جيرمان، الرد على اتصالاته للتفاوض على تخفيض رواتبهم لمواجهة الأزمة الاقتصادية والخسائر المالية المتوقعة؛ حيث أن قائد الفريق تياغو سيلفا سافر إلى بلاده، ويبدو أنه يرفض تخفيض راتبه بإجمالي مليون يورو من قيمة راتبه الشهري، إذ ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية شهر يونيو.
وفي السياق نفسه، يرفض النجم البرازيلي مساعدة إدارة النادي في إقناع نجوم الفريق بالتخلي عن جزء من رواتبهم؛ بينما لاعبي باريس سان جيرمان موافقون على تطبيق نظام ERTE في قانون العمل الفرنسي، الذي سيحصلون بموجبه على 84% من أجورهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المرتقب أن يمثل ناصر الخليفي أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا بدءاً من 14 سبتمبر القادم في بيلينزون، لارتباطه بفضيحة الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".