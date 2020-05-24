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انهيار القطري ناصر الخليفي بعد فقدان ثقة باريس سان جيرمان فيه

Time منذ 4 ساعات
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انهيار القطري ناصر الخليفي بعد فقدان ثقة باريس سان جيرمان فيه

ماجد محمد (صدى):
يبدو أن رئيس مجموعة «بي إن» الإعلامية ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم القطري ناصر الخليفي، انهار وأصبح غير مرغوب فيه داخل النادي الباريسي ولا يحظى بثقة نجوم الفريق.

ورفض نجوم باريس سان جيرمان، الرد على اتصالاته للتفاوض على تخفيض رواتبهم لمواجهة الأزمة الاقتصادية والخسائر المالية المتوقعة؛ حيث أن قائد الفريق تياغو سيلفا سافر إلى بلاده، ويبدو أنه يرفض تخفيض راتبه بإجمالي مليون يورو من قيمة راتبه الشهري، إذ ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية شهر يونيو.

وفي السياق نفسه، يرفض النجم البرازيلي مساعدة إدارة النادي في إقناع نجوم الفريق بالتخلي عن جزء من رواتبهم؛ بينما لاعبي باريس سان جيرمان موافقون على تطبيق نظام ERTE في قانون العمل الفرنسي، الذي سيحصلون بموجبه على 84% من أجورهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المرتقب أن يمثل ناصر الخليفي أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا بدءاً من 14 سبتمبر القادم في بيلينزون، لارتباطه بفضيحة الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لا زلت حتى اليوم مخيرا بين التقاعد أو إكمال أعمالي وحدي دون دعم مؤسسي وحكاية ما حصل قال لي مدير الجامعة الأسبق في 6/6/1432 بحضور رئيس الجامعة الحالي ولمدة ساعة قال انسى الماضي ونحن تعطيك راتب يصل 100000 ثم أنهى اللقاء بلا نتيجة
د محمد ماجد بخش
وكل مرة وفي كل مرة ترد الجامعة نيابة عني ولهم جهود كبيرة حقيقة ولم يستطيعوا حل الموضوع كمن يعالج جانبا ويغفل جوانبا عديدة اخرى
الدوري السعودي
تنقل اسعفني توكلنا ووووووو تطبيقات يا كثرها أولا : وحدوا التطبيقات لازم نت في كل مكان و جوال متطور و فاتورة أو خليك في البيت يا المسكين ثانيا : لماذا لا تكون التطبيقات برسائل نصية ؟ ثالثا : فين تطبيق صلاتي يمكن للمسلم يحجز يصلي في الحرم و يطوف مثل تصريح الحج كل سنوات . رابعا : الحرم يسع 2 مليون مسلم خلوا التطبيق في اليوم 100 ألف يحجزون مرة في الشهر للشخص يعني حول 4 ألاف مسلم في الساعة داخل الحرم . خامسا : الدخول من أبواب محددة و الخروج من غيرها مثل الجمرات اتجاه واحد . سادسا : وقت كافي يحسب زمن المسافة و العبادة سابعا : كشف قبل الدخول و تباعد و كمامات و قفازات و يمنع استخدام البرادات و كاسات الزمزم و عمال في كل مكان للتعقيم و إزالة أي مناديل .... . الله يوفقنا للخير
د محمد ماجد بخش
لازالت المشكلة تراوح مكانها والكل يعتقدون بأن المشكلة غير واضحة وغير مفهومة حتى ان وكيل الإمارة عند مقابلتي له وتقديم خطابي نظر الي وقال ستحاسب آم كنت غير موقوفا كل شيء أمامنا واضح انا من سيحاسب لو كنت غير موقوف وانت تدعي ان الجامعة اوقفتك
د محمد ماجد بخش
لمع البعض وسجلوا براءات الاختراع حتى ثلاثة وخمسة وكنت تحتفظ ولا زلت بأكثر من 70 براءة اختراع محتملة املأ في ان ينقشع تصنيفي أولا على أنني وابحاثي في نظرهم مرضى نفسيين

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