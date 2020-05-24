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شاهد.. بكاء خطيب الحرم المكي خلال صلاة العيد

Time منذ 11 دقيقة
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شاهد.. بكاء خطيب الحرم المكي خلال صلاة العيد

مكة المكرمة (صدى):
تأثر الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، اليوم الأحد، ليبكي أثناء خطبة وصلاة عيد الفطر المبارك 1من شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م.

وكشف مقطع فيديو، عن بكاء الشيخ " ابن حميد " خلال صلاة العيد بالمسجد الحرام، وتقطع صوته تأثرًا منذ قراءة سورة الفاتحة، واستمر بعدها خلال تلاوة سورة الأعلى، إلى أن افتتح خطبته.

وقال صالح بن حميد، في خطبته: " عيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم الصيام، والقيام، وسائر الطاعات.. هذا يوم من أيام الله المباركة، إنه عيدنا أهل الإسلام، وسمي عيدا لكثرة عوائد الله تعالى على عباده، بالبر، والإحسان ، والإنعام " .

وأضاف: " وتوالت نفحات ربنا في أيام دهرنا، فعم الوجود بره، ولطفه، ورحمته، وغفرانه، والعسر بفضل الله لا يدوم، والشدة لا تطول، والليل يعقبه الصباح، والصبر عبادة ، والرضا إيمان، والدعاء يرفع الهموم، الله أكبر، فهو يستر العيوب، والله أكبر، وهو يدفع الكروب " .

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أحدث التعليقات

محمد
عاش خائن وبيموت كافررر
ابو محمد 😎
هذي هي افعال الخونة لشعوبهم واطانهم .. .. وهذا القردوخان على نفس النهج والخطوات الشيطانيه .. عليه من الله مايستحق ...
نجاة محمد
ربنا يشفيها و يعافيها
نجاة محمد
ربنا يشفيها و يعافيها
ابو محمد 😎
الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ، وصلَّى الله وسلم على رسولنا وبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..

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