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شاهد.. «الزعاق» يكشف سبب وضوح وارتفاع الهلال في أول أيام العيد

Time منذ ساعة
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شاهد.. «الزعاق» يكشف سبب وضوح وارتفاع الهلال في أول أيام العيد

الرياض (صدى):
أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن مغرب هذا اليوم الأحد سيكون الهلال واضحاً ومرتفعاً لعدة أسباب ذكرها.

وقال الدكتور خالد الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن السبب يعود إلى أن القمر خلال هذه الأشهر يكون قريب من الأرض ويوم العيد ويكون الهلال عمره كبيرًا.

وأشار "الزعاق" إلى أنه لهذا سيكون كبير الحجم مرتفعًا؛ فيما رؤى في الأثر أنه تراءى الهلال فقال أحدهم أنه ابن ليلتين وقال الآخرون هو ابن ثلاث؛ ليقول ابن عباس هو لليلة التي رأيتموه فيها.

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أحدث التعليقات

محمد
عاش خائن وبيموت كافررر
ابو محمد 😎
هذي هي افعال الخونة لشعوبهم واطانهم .. .. وهذا القردوخان على نفس النهج والخطوات الشيطانيه .. عليه من الله مايستحق ...
نجاة محمد
ربنا يشفيها و يعافيها
نجاة محمد
ربنا يشفيها و يعافيها
ابو محمد 😎
الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ، وصلَّى الله وسلم على رسولنا وبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..

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