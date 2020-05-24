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بالصور..ما لا تعرفه عن حارس الملوك " ابن شنيبر " الراحل قبل أيام

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بالصور..ما لا تعرفه عن حارس الملوك " ابن شنيبر " الراحل قبل أيام

الرياض (صدى):
رحل الحارس الشخصي ورفيق الملوك " سعدي بن شنيبر " في صمت تام، عن عمر يناهز 96 عاماً، في السادس والعشرين من رمضان.

ورافق ابن شنيبر الملك خالد والملك فهد، وقبلهما في الحراسة الخاصة للملك عبدالعزيز، كما عاصر مراحل فارقة في التاريخ السعودي، وأمضى أكثر من 45 عاماً في خدمته.

والتحق سعدي بعمر الـ 17 عاما، في القطاع العسكري وتحديدًا في الحرس الملكي، وسريعًا أصبح في الحراسة الخاصة للملك عبدالعزيز، وعمل معه حتى وفاة الملك المؤسس.

استمر ابن شنيبر بالعمل مع الملوك اللاحقين، وحظي بثقة أحفاد الملك عبدالعزيز، فعمل مع الملك فيصل بن عبدالعزيز حتى وفاته، وعينه الملك خالد مرافقا شخصيا له.

وعينه الملك فهد مرافقاً شخصياً ولازمه في كل رحلاته الخارجية، وبعد خدمة استمرت لأكثر من 45 عاماً، طلب سعدي بن شنيبر من الملك فهد إعفاءه، بعد أن أصبح غير قادر على العطاء لكبره في السن.

 

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أحدث التعليقات

محمد
عاش خائن وبيموت كافررر
ابو محمد 😎
هذي هي افعال الخونة لشعوبهم واطانهم .. .. وهذا القردوخان على نفس النهج والخطوات الشيطانيه .. عليه من الله مايستحق ...
نجاة محمد
ربنا يشفيها و يعافيها
نجاة محمد
ربنا يشفيها و يعافيها
ابو محمد 😎
الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ، وصلَّى الله وسلم على رسولنا وبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..

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