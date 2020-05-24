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قطر تنقذ حليفتها تركيا بـ 10 مليارات دولار

Time منذ 3 ساعات
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قطر تنقذ حليفتها تركيا بـ 10 مليارات دولار

ماجد القزيز (صدى):
تلقى البنك المركزي التركي، 10 مليارات دولار من قطر لإنقاذ الليرة التركية.

وتواجه تركيا أزمة في تدبير العملة الأجنبية، ولجأت إلى طلب مقايضة العملات مع دول "مجموعة العشرين"، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلا أنها لم تتلقّ ردّاً على مطالباتها بعد أكثر من 40 يوماً، فلجأت إلى قطر، التي وافقت على رفع حجم تبادل العملات لها من 5 مليارات إلى 15 مليار دولار.

وتتوسل تركيا، أيضا الصين وبريطانيا واليابان بشأن توسعة خطوط مبادلة عملة قائمة بينها.

وتكشف الأرقام عن صورة سوداء للأوضاع الاقتصادية في تركيا، إذ بلغت الليرة أدنى مستوى لها على الإطلاق هذا الشهر بواقع 7.2 ليرات مقابل الدولار الواحد، مقارنة بثلاثة ليرات مقابل الدولار في سبتمبر 2016.

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أحدث التعليقات

محمد
عاش خائن وبيموت كافررر
ابو محمد 😎
هذي هي افعال الخونة لشعوبهم واطانهم .. .. وهذا القردوخان على نفس النهج والخطوات الشيطانيه .. عليه من الله مايستحق ...
نجاة محمد
ربنا يشفيها و يعافيها
نجاة محمد
ربنا يشفيها و يعافيها
ابو محمد 😎
الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ، وصلَّى الله وسلم على رسولنا وبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..

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