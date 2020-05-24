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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ 4 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق ( جازان، نجران، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، تبوك ، الرياض ،القصيم ، الشرقية ، حائل , الجوف، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

محمد
عاش خائن وبيموت كافررر
ابو محمد 😎
هذي هي افعال الخونة لشعوبهم واطانهم .. .. وهذا القردوخان على نفس النهج والخطوات الشيطانيه .. عليه من الله مايستحق ...
نجاة محمد
ربنا يشفيها و يعافيها
نجاة محمد
ربنا يشفيها و يعافيها
ابو محمد 😎
الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ، وصلَّى الله وسلم على رسولنا وبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..

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