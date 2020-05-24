بالصورة..قطر تبقى خط السير بين طهران والدوحة مفتوحا بأول أيام العيد

نايف السالم (صدى):
وثقت صورة مباشرة من موقع رادار الرحلات" flightradar24 " المتخصص في رصد حركة الملاحة الجوية صباح اليوم الأحد، إبقاء الخطوط القطرية على خط السير بين طهران والدوحة مفتوحا، تزامنًا مع أول أيام عيد الفطر المبارك.
وتستمر الرحلات الجوية بين قطر وإيران، في الوقت الذي حظرت فيه الدوحة قبول جميع المسافرين القادمين من جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان ودولة الكويت عن طريق نقاط وسيطة بما ذلك حاملى الإقامات سارية المفعول.
واستثنت من ذلك الحظر رفيقتيها تركيا وإيران، رغم وقف معظم شركات الطيران العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا.
ويستمر الطيران مع الدوحة يوميا وبصفة استثنائية، في وقت توصف الخطوط بأنها غير آمنة بسبب رحلاتها المستمرة إلى بلاد موبوءة.