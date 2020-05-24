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بالصورة..قطر تبقى خط السير بين طهران والدوحة مفتوحا بأول أيام العيد

Time منذ 6 دقائق
Views 1124
بالصورة..قطر تبقى خط السير بين طهران والدوحة مفتوحا بأول أيام العيد

نايف السالم (صدى):
وثقت صورة مباشرة من موقع رادار الرحلات" flightradar24 " المتخصص في رصد حركة الملاحة الجوية صباح اليوم الأحد، إبقاء الخطوط القطرية على خط السير بين طهران والدوحة مفتوحا، تزامنًا مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتستمر الرحلات الجوية بين قطر وإيران، في الوقت الذي حظرت فيه الدوحة قبول جميع المسافرين القادمين من جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان ودولة الكويت عن طريق نقاط وسيطة بما ذلك حاملى الإقامات سارية المفعول.

واستثنت من ذلك الحظر رفيقتيها تركيا وإيران، رغم وقف معظم شركات الطيران العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويستمر الطيران مع الدوحة يوميا وبصفة استثنائية، في وقت توصف الخطوط بأنها غير آمنة بسبب رحلاتها المستمرة إلى بلاد موبوءة.

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أحدث التعليقات

نبيل
شي طبيعي انك ما تغادر و انت تاخذ مبلغ ولا تحلم فية من غير اي جهد ومستوي اقل من عادي
**""'سهم'""**😊
قبح الله هذي الاشكال
الفارس
أبو مشعل كلامك ممكن 70% صحيح لأننا نسمع أن بعض مرافبي ومشرفي البلديات هم من يغضون الطرف عن محلات الأجانب ويضغطون على السعوديين حتى يطفشونهم والسبب والفائدة معروفة عند الكثير لا وبعضهم له محلات مؤجرها على الأجنبي فقط بصورة الإقامه والكفلاء الي مسرحين عمالهم مايعرف ان موظف البلدية يؤجر عامله بصورة الإقامة بدون علمه فقط لتكتمل الأوراق سوى بأسواق الخضره أو غيرها ...حسبنا الله ونعم الوكيل
عبدالعزيز
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
**""'سهم'""**😊
لعل فية خير وفائدة للناس

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