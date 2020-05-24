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"منهم المرضعات ومصابي السمنة " دليل بالفئات الأكثر خطورة للإصابة بالفيروس

Time منذ 53 دقيقة
Views 1508
"منهم المرضعات ومصابي السمنة " دليل بالفئات الأكثر خطورة للإصابة بالفيروس

الرياض (صدى):
أصدرت " الصحة " دليلاً للفئات الأكثر خطورة للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، بهدف عرض طرق الوقاية، والاحتياطات اللازمة لهذه الفئات .

وتناول الدليل الذي نشرته الصحة بعدة لغات عبر منصتها التوعوية عش بصحة وحسابها في تويتر نصائح مهمة لفئات كبار السن ومرضى السكري ومرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى القلب والأوعية الدموية وذوي الأمراض الصدرية والتنفسية والمصابين بنقص المناعة المكتسب ومرضى الكلى المزمنة ومرضى السرطان والنساء الحوامل والمرضعات وضعف المناعة المصابين بالسمنة الشديدة" وذلك للتعرف والتعامل مع الأعراض ، كما تطرق الدليل إلى طرق الوقاية وآلية التواصل مع مركز 937 ، وما الذي ينبغي فعله لحماية هذه الفئات الأكثر خطورة للإصابة بكورونا.

وتضمن الدليل نصائح عامة للجميع من أبرزها البقاء في المنزل و تجنب لمس الحيوانات واستمرار تناول الأدوية والاهتمام أكثر بالنظافة والحرص على مواصلة النشاط البدني ولبس الكمامة القماشية عند الخروج من المنزل وترك مسافة آمنة وعدم مشاركة الآخرين الطعام وأدواتهم وتجنب التجمعات وغيرها.

كما اشتمل الدليل على نصائح خاصة لكبار السن ومرضى السكري والضغط ومرضى القلب والأوعية الدموية ومرضى الأمراض الصدرية التنفسية والمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب ومرضى السرطان وكذلك للحوامل والمرضعات.

وتطرق الدليل أيضاً لأبرز الأسئلة الشائعة والإجابة عليها، واحتوى أيضاً على التعريف بالتطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها الصحة وآلية الاستفادة منها.

ويمكن الإطلاع على الدليل والإستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي من هــــــنـــــــا

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أحدث التعليقات

نبيل
شي طبيعي انك ما تغادر و انت تاخذ مبلغ ولا تحلم فية من غير اي جهد ومستوي اقل من عادي
**""'سهم'""**😊
قبح الله هذي الاشكال
الفارس
أبو مشعل كلامك ممكن 70% صحيح لأننا نسمع أن بعض مرافبي ومشرفي البلديات هم من يغضون الطرف عن محلات الأجانب ويضغطون على السعوديين حتى يطفشونهم والسبب والفائدة معروفة عند الكثير لا وبعضهم له محلات مؤجرها على الأجنبي فقط بصورة الإقامه والكفلاء الي مسرحين عمالهم مايعرف ان موظف البلدية يؤجر عامله بصورة الإقامة بدون علمه فقط لتكتمل الأوراق سوى بأسواق الخضره أو غيرها ...حسبنا الله ونعم الوكيل
عبدالعزيز
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
**""'سهم'""**😊
لعل فية خير وفائدة للناس

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