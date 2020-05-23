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يقظة رجال حرس الحدود تحبط تهريب 5 أطنان من الحشيش والقات

Time منذ 42 دقيقة
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يقظة رجال حرس الحدود تحبط تهريب 5 أطنان من الحشيش والقات

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية بالمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير) أسفرت بتوفيق الله خلال شهر رمضان المبارك من عام 1441هـ ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب طنين و أربعين كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر ، وثلاثة أطنان و مائتين وثمانية وثمانين كجم من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (174) مهرباً ، بينهم ( 71) متهماً من الجنسية اليمنية ، و ( 54 ) متهماً من الجنسية السعودية ، و( 43 ) متهماً أثيوبي الجنسية، و(6) متهمين من الجنسية الصومالية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة، والقبض عليهم وبحوزتهم الممنوعات رغم مقاومتهم لرجال حرس الحدود وتبادل إطلاق النار معهم.

وأوضح المقدم القريني أنه جرى إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية، مؤكداً أن ما أقدم عليه المهربون من أعداء الوطن يكشف عن مخططاتهم الإجرامية وظلالهم وفساد منهجهم وسوء تفكيرهم، ويظهر هذا الاستهداف كيدهم لهذه البلاد المباركة، فضلاً عن أنهم لم يراعوا روحانية شهر رمضان المبارك وقدسيته.

وأكد المقدم القريني أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب عبر الحدود كافة، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
كل يوم لكم كلام غير
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هل هلالك يابو خدود حمر تختفي وتظهر بشي غير الله يكفينا شرك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ياقلبي فديتها
د محمد ماجد بخش
خذوا عندكم هذا المثال عنصر 95 وارتباطه ب7 وحدات تمثيل ثقل اتجاه فراغي الجواب 95 - 7 88 المغناطيسية 2 تمثيلها مدمج الارتباط مع المغناطيسية كان 86.9 العدد فوق 8 مرفوض ال9 كانت تعني منذ البدء 7 + 2 لكن كانت المغناطيسية هي 7 وكانت ال2 مكملة لفراغ تمثيل درجة ثقل وعدد وحدات العنصر بوحدات العناصر العددية المكافئة لدرجة الثقل الفراغي البنائي العددي المكافيء المحوري المنتظم الممثل لدرجة تمثيل ترتيب كتل العناصر بدلالة عدد الذرات الممثلة لدرجة الثقل ممثلة بوحدات الفراغ والله إن القارات السنة بكل بروفسوراتها سيفرغون أفواههم.

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