نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الرعب يضرب صفوف الإخوان بعد عرض مشهد إعداد عشماوي

Time منذ ساعة
Views 2753
بالفيديو.. الرعب يضرب صفوف الإخوان بعد عرض مشهد إعداد عشماوي

القاهرة (صدى):
أوضح الإعلامي أحمد موسى، أن العناصر الإرهابية و عناصر الإخوان يشعرون بالضيق بسبب مسلسل الأختيار لأن المسلسل يتحدث عن وقائع وأحداث لأبطال من القوات المسلحة حدثت بالفعل.

ولفت موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إلى أن  مصر والعالم العربي بكى بعد مشاهدة ملحمة البرث التي استشهد فيها أبطال  القوات المسلحة والشهيد أحمد المنسي.

وأوضح موسى:"  هلع العناصر الإرهابية زاد بعد عرض مشهد اعدام الإرهابى هشام عشماوي وعندما طلبت عرض هذا المشهد كانت امنية لي مثل 100 مليون مصري ".

وتابع موسى:" الناس شعرت بسعادة بعد عرض مشهد إعدام الإرهابي هشام عشماوي "، مضيفا:" أرجل العناصر الإرهابية بتخبط في بعض وهناك حالة من الهلع وسط العناصر الإرهابية بعد عرض صور الإرهابي المعدوم ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
كل يوم لكم كلام غير
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هل هلالك يابو خدود حمر تختفي وتظهر بشي غير الله يكفينا شرك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ياقلبي فديتها
د محمد ماجد بخش
خذوا عندكم هذا المثال عنصر 95 وارتباطه ب7 وحدات تمثيل ثقل اتجاه فراغي الجواب 95 - 7 88 المغناطيسية 2 تمثيلها مدمج الارتباط مع المغناطيسية كان 86.9 العدد فوق 8 مرفوض ال9 كانت تعني منذ البدء 7 + 2 لكن كانت المغناطيسية هي 7 وكانت ال2 مكملة لفراغ تمثيل درجة ثقل وعدد وحدات العنصر بوحدات العناصر العددية المكافئة لدرجة الثقل الفراغي البنائي العددي المكافيء المحوري المنتظم الممثل لدرجة تمثيل ترتيب كتل العناصر بدلالة عدد الذرات الممثلة لدرجة الثقل ممثلة بوحدات الفراغ والله إن القارات السنة بكل بروفسوراتها سيفرغون أفواههم.

أخر الأخبار

الاعتداء على ممرض أثناء تأدية عمله بينبع
الاعتداء على ممرض أثناء تأدية عمله بينبع
Time منذ 3 دقائق Views 1114
تايلاند تعلن بدء تجارب لقاح مضاد لكورونا على «القردة»‎
تايلاند تعلن بدء تجارب لقاح مضاد لكورونا على «القردة»‎
Time منذ 20 دقيقة Views 1369
زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز القدرات النووية لبلاده
زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز القدرات النووية لبلاده
Time منذ 32 دقيقة Views 1421
جستنيه : كان هناك رئيس أهلاوي قال لا يمكن أن يتولى عدنان رئاسة جريدة أهلاوية
جستنيه : كان هناك رئيس أهلاوي قال لا يمكن أن يتولى عدنان رئاسة جريدة أهلاوية
Time منذ 34 دقيقة Views 247
مقطع يكشف حجم الإهمال بمسلخ الداير
مقطع يكشف حجم الإهمال بمسلخ الداير
Time منذ 34 دقيقة Views 1316
يقظة رجال حرس الحدود تحبط تهريب 5 أطنان من الحشيش والقات
يقظة رجال حرس الحدود تحبط تهريب 5 أطنان من الحشيش والقات
Time منذ 41 دقيقة Views 1542
رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنّ في مدى الرؤية على مكة والقصيم 
رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنّ في مدى الرؤية على مكة والقصيم 
Time منذ ساعة Views 1472
فلاح القحطاني : القصاصات والقراطيس هي من وثقت التاريخ الرياضي
فلاح القحطاني : القصاصات والقراطيس هي من وثقت التاريخ الرياضي
Time منذ ساعة Views 254
ممرضة علمت بأن مريضتها المسنة تحب الحنّا فبادرت ليلة العيد بأن تُحنّي يدها
ممرضة علمت بأن مريضتها المسنة تحب الحنّا فبادرت ليلة العيد بأن تُحنّي يدها
Time منذ ساعة Views 836
الجماز وعنوان باقي خطوة على الكأس و تقهر بعض الناس
الجماز وعنوان باقي خطوة على الكأس و تقهر بعض الناس
Time منذ ساعة Views 241