بالفيديو.. الرعب يضرب صفوف الإخوان بعد عرض مشهد إعداد عشماوي

القاهرة (صدى):
أوضح الإعلامي أحمد موسى، أن العناصر الإرهابية و عناصر الإخوان يشعرون بالضيق بسبب مسلسل الأختيار لأن المسلسل يتحدث عن وقائع وأحداث لأبطال من القوات المسلحة حدثت بالفعل.
ولفت موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إلى أن مصر والعالم العربي بكى بعد مشاهدة ملحمة البرث التي استشهد فيها أبطال القوات المسلحة والشهيد أحمد المنسي.
وأوضح موسى:" هلع العناصر الإرهابية زاد بعد عرض مشهد اعدام الإرهابى هشام عشماوي وعندما طلبت عرض هذا المشهد كانت امنية لي مثل 100 مليون مصري ".
وتابع موسى:" الناس شعرت بسعادة بعد عرض مشهد إعدام الإرهابي هشام عشماوي "، مضيفا:" أرجل العناصر الإرهابية بتخبط في بعض وهناك حالة من الهلع وسط العناصر الإرهابية بعد عرض صور الإرهابي المعدوم ".