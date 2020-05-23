سر العفو عن أكبر تاجر مخدرات في قطر

الدوحة (صدى):
أصدرت السلطات القطرية عفوا عن أكبر تاجر مخدرات في قطر، بعد ممارسة ضغوط على الحكومة لإخراجه من السجن المركزي بالدوحة بعد تفشي فيروس كورونا بين السجناء.
وأشار المصدر إلى أن تاجر المخدرات القطري ويدعى غانم بن علي آل حنزاب، مارس ضغوطا على السلطات القطرية فور تفشي الفيروس في العنبر، حتى تمكن من الحصول على عفو خاص وخرج من الحبس، رغم أنه لم يمض من سجنه سوى 13 عاما فقط.
ولفت إلى أن هناك العديد من المصريين المسجونين معه في عنبر رقم 5 أًصيبوا بفيروس كورونا وتم نقلهم إلى المستشفى، حيث بدأ الفيروس ينتشر بين النزلاء في العنبر رقم 6 بسجن الدوحة المركزي.