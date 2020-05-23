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الكشف عن قيمة الأموال التي تمت مصادرتها من البشير ومعاونيه

Time منذ ساعتين
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الكشف عن قيمة الأموال التي تمت مصادرتها من البشير ومعاونيه

الخرطوم (صدى):
أشارت هيئة مكافحة الفساد في السودان إلى مصادرة أصول قيمتها 4 مليارات دولار من الرئيس السابق عمر البشير وأفراد أسرته ومعاونيه.

وأضاف المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال صلاح مناع أن تقديراتنا الأولية لقيمة الأصول والأسهم في الشركات والمباني المختلفة التي صادرناها تتراوح بين 3.5 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار.

وكان البشير تم توقيفه وإيداعه سجن كوبر في الخرطوم. وفي ديسمبر الماضي، صدر حكم بحبسه عامين بعد إدانته بالفساد وحيازة ملايين الدولارات من العملات الأجنبية بصورة غير مشروعة.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
كل يوم لكم كلام غير
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هل هلالك يابو خدود حمر تختفي وتظهر بشي غير الله يكفينا شرك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ياقلبي فديتها
د محمد ماجد بخش
خذوا عندكم هذا المثال عنصر 95 وارتباطه ب7 وحدات تمثيل ثقل اتجاه فراغي الجواب 95 - 7 88 المغناطيسية 2 تمثيلها مدمج الارتباط مع المغناطيسية كان 86.9 العدد فوق 8 مرفوض ال9 كانت تعني منذ البدء 7 + 2 لكن كانت المغناطيسية هي 7 وكانت ال2 مكملة لفراغ تمثيل درجة ثقل وعدد وحدات العنصر بوحدات العناصر العددية المكافئة لدرجة الثقل الفراغي البنائي العددي المكافيء المحوري المنتظم الممثل لدرجة تمثيل ترتيب كتل العناصر بدلالة عدد الذرات الممثلة لدرجة الثقل ممثلة بوحدات الفراغ والله إن القارات السنة بكل بروفسوراتها سيفرغون أفواههم.

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