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الإفراج عن قاتل سوزان تميم المحكوم عليه بالمؤبد

Time منذ يومين
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الإفراج عن قاتل سوزان تميم المحكوم عليه بالمؤبد

القاهرة (صدى):
أصدرت السلطات المصرية عفوًا عن عدد من المساجين؛ تزامنًا مع عيد الفطر المبارك؛ حيث تقرر العفو عن 3157 سجينا من المحكوم عليهم، فيما يعد أكبر قرار خلال السنوات الأخيرة.

وشمل العفو محسن السكري، ضابط أمن الدولة الأسبق المتهم بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، بتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والصادر بحقه عقوبة السجن المؤبد.

وتضمن القرار أيضا: يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 3157 محكوم عليهم، وأولهم محمود أحمد حلمى حسن، وآخرهم يوسف إسماعيل محمد عبدالجابر، وذلك ما لم يكن أي منهم محكوما عليه في قضايا أخرى.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الحمد لله العدد اقل من امس ،،، .. وبإذن الله سيزول هذا البلاء ، بفضل من الله ثم الوعي الشخصي والرعاية الصحيه ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء يارب يا كريم .. آمين ..
إنا لله وإنا إليه راجعون
عسى خير إن شاء الله اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين
فبصل
وين ردودي يا زلابه كل تبن وكفايه يا هلامه
ابو محمد
ذولا عمال البلدية ولا عمالة سائبة أو مخالفة مجمعينهم من الشارع وين الزي الرسمي للعمل وين الخوذة وين السيفتي وين الشوز الله يرحم حالنا جيدين بس على الشركات والمؤسسات النظامية اهلكتونا والمخالفات والغرامات واخرتها هذي عمالكم

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