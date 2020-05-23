الإفراج عن قاتل سوزان تميم المحكوم عليه بالمؤبد

القاهرة (صدى):
أصدرت السلطات المصرية عفوًا عن عدد من المساجين؛ تزامنًا مع عيد الفطر المبارك؛ حيث تقرر العفو عن 3157 سجينا من المحكوم عليهم، فيما يعد أكبر قرار خلال السنوات الأخيرة.
وشمل العفو محسن السكري، ضابط أمن الدولة الأسبق المتهم بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، بتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والصادر بحقه عقوبة السجن المؤبد.
وتضمن القرار أيضا: يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 3157 محكوم عليهم، وأولهم محمود أحمد حلمى حسن، وآخرهم يوسف إسماعيل محمد عبدالجابر، وذلك ما لم يكن أي منهم محكوما عليه في قضايا أخرى.