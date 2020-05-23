بالفيديو.. «السنبل» يوضح كيفية امتلاك محطة توليد للكهرباء بالطاقة الشمسية في المنزل 

الرياض (صدى):
أوضح خالد فهد السنبل مدير عام شركة موج للطاقة كيفية امتلاك في محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في المنزل أو الشركة.
وقال السنبل خلال اتصال هاتفي ببرنامج " يا هلا ":" إذا استغلينا ساعات أشعة الشمس في إنتاج الطاقة الشمسية نستطيع توفير فواتير الكهرباء ".
وأضاف السنبل:" من المجدي استغلال فترة النهار في توفير طاقة ممتازة وتخفيف استهلاك المواطن والقطاع الخاص من الكهرباء "، لافتا:" الطاقة الشمسية منظومة عبارة عن ألواح ومحول وإذا اخترنا أنواع جيدة ".
وأشار السنبل:" يوجد أنواع من الألواح والمحول رديئة وممتازة، كما يوجد شركات مصنفة عالميا تنتج هذه الألواح ".